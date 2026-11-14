Спорт:

Треньорът на Исландия: Искахме да направим живота на българите труден

14 ноември 2026, 0:17 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Треньорът на Исландия: Искахме да направим живота на българите труден

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон говори след разгромната победа на неговия тим над българския национален отбор по футбол. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:5 у дома и по този начин се простиха с надеждите си за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. "Ледените момчета" пък затвърдиха позицията си на върха, след като установиха контрол от самото начало на двубоя и впоследствие засипаха вратата на Даниел Наумов с удари. Андри Гудьонсон се отчете с хеттрик.

Гунлаугсон: Доволни сме от играта

"Имаме футболисти, които играят на топ ниво в клубовете си и имат висока увереност. Имахме възможности да вкараме голове. Не беше лесно, но имахме самочувствие да играем по един и същи начин до самия край. Работихме доста върху някои аспекти в защитата, за да сме компактни. Искахме да направим живота труден за играчите на България тази вечер и сме доволни от играта. Бяхме готови за тази голяма вечер. Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург", заяви селекционерът на Исландия.

ОЩЕ: Исландия унижи България пред празни трибуни на "Колежа"! Скандална дузпа и автогол предизвикаха разгром

Национален отбор по футбол на България 2026

С този успех Исландия затвърди позицията си на върха в Група 4 Лига С. Островитяните имат 11 точки на първата позиция от трите си победи и две равенства. Следва Естония с 9 пункта. България и Люксембург са на последните две позиции със съответно 4 и 3 точки. Това означава, че те нямат шанс да се борят за промоция в горната дивизия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: УЕФА показа на света историята на дебютант в националния отбор на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Исландия отбор Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес