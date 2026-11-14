Треньорът на Исландия: Искахме да направим живота на българите труден

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон говори след разгромната победа на неговия тим над българския национален отбор по футбол. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:5 у дома и по този начин се простиха с надеждите си за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. "Ледените момчета" пък затвърдиха позицията си на върха, след като установиха контрол от самото начало на двубоя и впоследствие засипаха вратата на Даниел Наумов с удари. Андри Гудьонсон се отчете с хеттрик.

Гунлаугсон: Доволни сме от играта

"Имаме футболисти, които играят на топ ниво в клубовете си и имат висока увереност. Имахме възможности да вкараме голове. Не беше лесно, но имахме самочувствие да играем по един и същи начин до самия край. Работихме доста върху някои аспекти в защитата, за да сме компактни. Искахме да направим живота труден за играчите на България тази вечер и сме доволни от играта. Бяхме готови за тази голяма вечер. Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург", заяви селекционерът на Исландия.

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С този успех Исландия затвърди позицията си на върха в Група 4 Лига С. Островитяните имат 11 точки на първата позиция от трите си победи и две равенства. Следва Естония с 9 пункта. България и Люксембург са на последните две позиции със съответно 4 и 3 точки. Това означава, че те нямат шанс да се борят за промоция в горната дивизия.

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