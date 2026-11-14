Треньорът на България не даде логично обяснение след позора от Исландия на "Колежа"

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски говори след разгромната загуба от Исландия. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:5 у дома и по този начин се простиха с надеждите си за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. Рибарски призна, че няма обяснение за резултата и се извини на феновете. Той разкри, че отборът се е опитал да навакса пасива си на почивката, но не е сполучил. Родният специалист определи представянето на футболистите като загуба на морал.

Рибарски: Това е необяснимо

"Тежко поражение. Единственото нещо, което можем да направим е да се извиним на феновете. Това е необяснимо", започна Рибарски. "Допуснахме гол от дузпа, после миг невнимание при втория гол. Говорихме за тези ситуации. След това стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача и да покажем различен облик. Не е това, обликът, който трябва да има отбора. На много места по терена губихме единоборствата, губихме топката. Много непредизвикани грешки. За мен беше необяснимо позиционирането ни в наказателното поле при всяка атака по фланга. Това мисля доведе до този резултат. Изключително бързо се прегрупираха, бързо скъсяваха разстоянията, нещо които ние не успяхме да направим, Може би затова са и водач в групата. След втория-третия гол падна много моралът на футболистите, а това не трябва да се случва на такова ниво."

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"Явно пътят е много дълъг. Едва ли ще стане от днес за утре. Едната победа не е цялостното решение за националния отбор. Такъв отбор се гради с години. Днес имаше един отбор, който е граден 10 години с играчи, които ни превъзхождат и играят в големите първенства. Исках да интегрираме по-млади играчи. Надявах се, че резултатът в началото на мача ще ни позволи да го направим. Единственото положително нещо е, че на терена влязоха Лазаров и Панков. Трябват смели решения, за да се направи дългосрочен план и да се вземат правилните мерки. Няма смисъл само да констатираме", завърши родният специалист.

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