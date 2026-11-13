Исландия унижи България пред празни трибуни на "Колежа"! Скандална дузпа и автогол предизвикаха разгром

Българският национален отбор по футбол допусна тежко поражение у дома. "Лъвовете" отстъпиха с 0:5 от Исландия в мач от петия кръг на Група 4 Лига С в Лигата на нациите. Двубоят се изигра пред обидно малко на брой фенове по трибуните на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Въпреки минималното присъствие след третия гол се чуваха викове: "Оставка!". Първият гол на Исландия дойде от спорна дузпа, която се отрази много негативно на родния тим, който се прости с надеждите си за промоция в горната дивизия. Нападателят на гостите Андри Гудьонсон се отчете с хеттрик.

България с тежка загуба у дома

Срещата на "Колежа" започна с минута мълчание в памет на жертвите в трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия". След подновяването на играта Георги Русев се опита да изненада исландския страж с прехвърлящ удар от центъра на терена, но не сполучи. След четвърт час се откри първата добра ситуация за гостите, когато Микаел Елертсон не намери очертанията на вратата. Секунди по-късно се стигна до много спорен момент, когато съдията отсъди дузпа в полза на Исландия. Причината бе нарушение на Йоан Стоянов срещу Ори Оскарсон, но при повторенията се видя, че нападателят падна доста театрално. Съдията все пак не промени решението си, Андри Гудьонсен застана зад топката и я прати в мрежата на Даниел Наумов за 1:0.

ОЩЕ: УЕФА показа на света историята на дебютант в националния отбор на България

Скоро исландците стигнаха до второ попадение. Това се случи само пет минути по-късно, когато Ори Оскарсон преодоля съперниковата защита и се разписа за 2:0. След половин час игра се откри добра възможност пред "лъвовете", но Атанас Илиев не успя да засече топката след центриране на Лукас Петков. Малко след това Илия Груев не намери мрежата от добра позиция. Десетина минути преди края на първата част единствено гредата спаси България от трети гол след удар на Арнор Сигурдсон, който се появи на терена заради принудителна смяна на Хьордур Магнусон. Така "ледените момчета" се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

Гудьонсон оформи хеттрика си

Малко след началото на второто полувреме пасивът на България стана класически, след като Емил Ценов не се разбра добре с вратаря и си отбеляза автогол. Ситуацията за "лъвовете" продължи да се влошава, като в 68-а минута те допуснаха и четвърто попадение във вратата си. Андри Гудьонсен преодоля българската защита и не сбърка за 4:0. Малко след това гредата отново помогна на тима ни. Последваха още няколко добри ситуации за гостите, които все пак забиха и пети гол в мрежата на Наумов. Андри Гудьонсен оформи своя хеттрик в 78-а минута.

ОЩЕ: От САЩ '94 до Мондиал '66: Уникални футболни реликви ще бъдат показани в София