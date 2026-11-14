САЩ въведоха AI система за контрол на въздушния трафик. 3 дни по-късно полетите спряха

Федералната авиационна администрация (FAA) в САЩ обяви вчера спиране на полетите в цялата страна, заради мащабна авария, засягаща системата за контрол на въздушния трафик.

Шон Дъфи, министърът на транспорта, потвърди аварията в публикация в социалните медии, като посочи „проблем със свързаността, засягащ всички центрове за контрол на въздушното движение по въздушните маршрути“.

„Техниците на FAA разследват проблема“, добави той. „Ще предоставяме незабавни актуализации на информацията, веднага щом разполагаме с тях.“

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Агенцията публикува съобщение, в което се посочва, че „всички летища са с преустановени излитания“, а като причини се посочват „извънредни обстоятелства и съображения за безопасност“.

„Всички излитащи полети трябва да останат на земята до ново нареждане“, беше съобщено в официалното съобщение, като се уточни, че кацанията на пристигащи международни полети ще се управляват индивидуално за всеки отделен случай.

Забраната за излитане в петък е едва третата подобна национална забрана на полетите в съвременната история. Федералната авиационна администрация (FАА) е налагала подобни забрани на национално ниво и на 11 септември 2001 г., след терористичната атака срещу Световния търговски център в Ню Йорк, и на 11 януари 2023 г., поради срив в системата на FАА за предупреждаване на пилотите за проблеми, свързани с безопасността."

Внедрена AI SMART система 3 дни по-рано

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Впоследствие въздушният трафик над САЩ започна своето възстановяване. Федералната гражданска въздухоплавателна администрация на САЩ (FAA) отмени спирането на полетите, продължило 4 часа.

Мнозина обаче свързаха инцидента с внедрената само 3 дни по-рано SMART система с изкуствен интелект за контрол на въздушния трафик.

Шон Дъфи, министърът на транспорта, отрече SMART системата да има връзка с настоящата ситуация.

По думите на Дъфи става дума за неизправност в радио и радарните системи, съчетанa със срив на рутерите заради претоварване с данни. В основата си обаче проблемът се състои в използването едновременно на системи от по-ново и по-старо поколение, обясни той.

Източник: Envato

Правителството на САЩ внедри на национално ниво инструмент с изкуствен интелект за подпомагане на авиодиспечерите в управлението на въздушния трафик. Ръководителите на авиокомпании изразиха своята подкрепа за внедряването, но американският синдикат, представляващ авиодиспечерите, заяви, че не е участвал в проектирането или тестването на системата, задвижвана от изкуствен интелект.

Системата с изкуствен интелект SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories) на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) е внедрена на два основни етапа през есента на 2026 г.

Първоначално внедряване e на 21 септември 2026 г. Системата стартира в ограничен режим във въздушното пространство около Вашингтон, окръг Колумбия (летищата „Роналд Рейгън“, „Дълес“ и „Балтимор/Вашингтон“.

На 10 ноември FAA обяви, че след теста във Вашингтон, „сега ще използва SMART и за въздушното пространство на всички 22 центъра в страната, за да намали закъсненията, да намали разхода на гориво и да подобри пътуването за гражданите“. Технологията вече е била внедрена на някои летища.

На 12 ноември медиите масово съобщават, че SMART работи на национално ниво, за да "подпомогне управлението на въздушния трафик в цялата национална система на въздушното пространство".

На следващия ден всички полети бяха отменени.

Какво е SMART

Федералната авиационна администрация съобщи, че след първоначалния си спарт в края на септември системата SMART на стойност 875 милиона долара е помогнала за пренасочване на 180 полета, откакто е внедрена във въздушното пространство над Вашингтон на 21 септември. Агенцията твърди, че това е спестило средно по 10 минути на полет и над 300 литла гориво на полет - и очевидно се надява, че подобни резултати могат да бъдат повторени в цялата страна чрез разширеното внедряване.

Информационният лист на FAA описва SMART като облачна система, която комбинира информация за „метеорологични модели, траектории на полетите, поток на трафика и показатели за персонала на диспечерите“, за да прогнозира моделите на въздушния трафик. Тя е проектирана да прави препоръки за планиране, да идентифицира оптимални маршрути на полетите и да определя най-добрия ред на пристигане на самолетите.

Въпреки това, екип от специалисти на FAA, базирани във Вашингтон, е отговорен за валидирането на препоръките на SMART системата, преди да ги предаде на станциите за контрол на въздушния трафик в цялата страна.

Освен това, задвижваната от изкуствен интелект SMART система „не може да се използва за заместване на критичната роля, която играят авиодиспечерите, или за поемане на контрол над самолет“, поясни FAA в съобщението от 21 септември относно първоначалното внедряване. Местните авиодиспечери могат да решат дали да приемат препоръките на SMART системата или не.

В същото време Националната асоциация на авиодиспечерите, която представлява повече от 15 000 членове, също заяви, че не е била консултирана и не е участвала в „проектирането, тестването или внедряването на SMART и следователно не може да говори за неговия ефект върху работната сила в областта на контрола на въздушното движение“.