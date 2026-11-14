Георги Русев не спести нищо след разгрома: Толкова си можем, не сме им на нивото

Националът на България Георги Русев разкри подробности около тежката загуба с 0:5 от Исландия на стадион "Христо Ботев". Русев не прикри емоциите си и категорично заяви, че отборът не България не е успял да се противопостави на исландците въпреки положените усилия.

Георги Русев призна безпомощността на отбора след кошмарния мач

Футболистът подчерта, че двата отбора са от съвсем различна класа, което прави разликата в представянето им на терена осезаема. Въпреки кошмарния резултат Русев продължава да мисли в посока подобряване на тима и вече гледа напред към следващото предизвикателство.

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„Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия, видя се. Те бяха с класи над нас във всяко естество и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме достатъчна мотивация, опитвахме се да тичаме, просто се видя на терена - техният отбор е по-добър и за съжаление вкараха толкова голове“, каза Русев.

„Няма какво да се оправдаваме, гледаме следващия мач и така. Не успяхме да създадем ситуации, напротив – повече се оголихме и резултатът стана доста сериозен. Ще направим всичко възможно. Ние сме хората тук и трябва да дадем максимума в последния мач“, добави крилото на ЦСКА 1948.

След този резултат България се нарежда на предпоследно място в Група 4 Лига С с актив от 4 точки. Последното място заема отборът на Люксембург с 3 точки. С оглед на класирането двата тима няма да имат шанса да се борят за промоция в горната дивизия.

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