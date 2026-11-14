След срама срещу Исландия: Испански специалист става селекционер на България

България записа една от най-срамните си загуби - с 0:5 от Исландия в мач от Лигата на нациите, който се изигра пред почти празен стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Лъвовете" играха под ръководството на временния наставник Атанас Рибарски, а според колегите от "Мач Телеграф", от Българския футболен съюз стесняват кръга около кандидатите за нов национален селекционер. А фаворитът за поста е испанец.

България не започна добре в Лигата на нациите

След меко казано разочароващите резултати още в началото на тазгодишното издание на Лигата на нациите, националният отбор на България се раздели с вече бившия си селекционер Александър Димитров. Последният му мач начело на "лъвовете" беше равенството 0:0 като домакин на Естония, а преди това те загубиха с 1:2 от Люксембург в Пловдив. На мястото на Димитров бе назначен Рибарски, който до този момент водеше националите до 19 години. Под негово ръководство записахме загуба с 0:3 като гост на Исландия, победихме Люксембург с 0:2 като гост и загубихме от Исландия с 0:5 в домакинството си на 13 ноември. За "лъвовете" остава гостуване на Естония, което ще се проведе на 16 ноември.

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Испанец е фаворит за нов национален селекционер

Според информациите, от БФС все още преговарят с четирима кандидати, като са дали условие все от тях да дойде в България, за да преговаря лично с Георги Иванов. Кандидатите ще посетят и базата на Централата в Бояна, където националният ни отбор провежда подготовките си. Въпреки че все още няма категоричен избор от страна на БФС, въпросният испанец се счита за фаворит. Но все още няма финално решение, тъй като предстоят още преговори.

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