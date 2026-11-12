ЦСКА е пред раздяла с герой в състава Христо Янев, изпаднал в немилост при Гиздол, и още един играч

С наближаването на зимния трансферен прозорец в ЦСКА започва да се мисли за бъдещето на две конкретни имена. Основният казус в Борисовата градина ще бъде какъв ход да предприемат относно Джеймс Ето'о. Халфът бе една от звездите в състава на бившия треньор Христо Янев, но с идването на Маркус Гиздол начело ролята му се промени. По тази причина "Тема Спорт" твърди, че "армейците" ще се опитат да го продадат през зимата.

Джйемс Ето'о може да напусне "Армията" през зимния трансферен прозорец

Откакто Гиздол пое ЦСКА, Ето'о е стартирал като титуляр само в един мач. Това се случи срещу Несебър в Купата на България, като дори тогава беше заменен на почивката. В последните два двубоя на тима - с Панатинайкос и Левски, камерунецът остана неизползвана резерва, което е показателно за бъдещето му на "Армията". Според информацията полузащитникът не се вписва в стила на Гиздол и не спазва тактическите изисквания на германския специалист. По тази причина е твърде вероятно да се стигне до изходящ трансфер през зимата.

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ЦСКА мисли решение и за лятно попълнение

От "Армията" ще търсят решение и за Каталин Иту. Румънецът бе привлечен през лятото по настояване на Христо Янев, но и той изпадна в немилост под ръководството на Гиздол. След назначението на новия наставник Иту е записал само три мача, в които се появи от пейката и записа общо 62 минути. В последните четири срещи на отбора той остана неизползвана резерва, което ясно говори за ролята му в състава на германския тактик. Коментира се възможността футболистът да бъде отдаден под наем през зимата.

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