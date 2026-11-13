Войната в Иран:

Олимпийката Анастасия Голубева влиза в ролята на Снежанка на сцената на НДК

13 ноември 2026, 13:05 часа 303 прочитания 0 коментара
Снимка: BG Sound Stage
Олимпийката Анастасия Голубева влиза в ролята на Снежанка на сцената на НДК

От олимпийския лед до света на приказките - Анастасия Голубева ще представи нова страна от своя талант пред българската публика. Една от водещите фигуристки на Австралия ще се превъплъти в главната героиня на спектакъла "Снежанка на лед", който ще гостува в Зала 1 на НДК от 14 до 17 януари 2027 г. По-малко от година след участието си на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина, младата състезателка ще замени спортната надпревара със сцената на ледения спектакъл, за да вдъхне живот на един от най-обичаните приказни образи. 

Родена през 2006 г. в Москва, Анастасия Голубева прави първите си стъпки във фигурното пързаляне още като дете. Първоначално се развива като индивидуална състезателка, но през 2019 г. започва партньорство с австралиеца Хектор Джотопулос Мур. Това поставя началото на нов етап в спортната ѝ кариера, който само за няколко години извежда двамата сред водещите спортни двойки в света.

Първите големи успехи идват още при юношите. През 2022 г. Голубева и Джотопулос Мур печелят сребърните медали на световното първенство в Талин, а година по-късно повтарят постижението си в Калгари. Между двата шампионата триумфират и във финала на юношеските серии Гран при през сезон 2022/2023, затвърждавайки позициите си сред най-обещаващите млади двойки във фигурното пързаляне.

С бронзовите медали от Skate Canada Голубева и Джотопулос Мур стават първите австралийски фигуристи, спечелили отличие в сериите Гран при на Международния кънки съюз при възрастните. През 2025 г. двамата се нареждат девети на световното първенство в Бостън, осигурявайки на Австралия квота за Зимните олимпийски игри.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Олимпийската мечта се сбъдва през февруари 2026 г., когато Голубева дебютира на най-големия зимен спортен форум в Милано - Кортина. Заедно с партньора си тя представя Австралия в дисциплината спортни двойки, като двамата завършват на 18-о място. Участието е особено значимо на фона на трудностите, съпътствали подготовката им, включително контузия на фигуристката и ограничен брой състезания през предходните месеци.

Пътят до олимпийската сцена преминава през редица изпитания. Още в началото на партньорството си Голубева трябва да продължи развитието си далеч от родината, да се адаптира към нова спортна среда. Днес тя е сред най-успешните представители на австралийското фигурно пързаляне, а отличията ѝ са резултат от години постоянство, дисциплина и работа на международно ниво.

Предстоящото гостуване в София ще постави Анастасия Голубева в нова роля, различна от тази на състезателния лед. В образа на Снежанка тя ще използва техническото си майсторство и артистичната си изразителност, за да пресъздаде историята на приказната героиня чрез фигурното пързаляне.

В постановката на международната трупа The International Ice Stars класическата приказка оживява чрез ледена хореография, музика и сценични ефекти. За представленията в София сцената на Зала 1 на НДК ще бъде преобразена в истинска ледена пързалка, а български актьор ще поеме ролята на разказвач.

Спектакълът "Снежанка на лед" гостува в Зала 1 на НДК от 14 до 17 януари 2027 г. С цели седем представления. Билетите са в продажба в мрежата на More.com, като за децата е предвидена отстъпка от 10 евро в избрани ценови категории.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Снежанка на лед Анастасия Голубева
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес