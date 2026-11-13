След обидите към опозицията: Митов заговори за комунисти и гестаповци във властта

Заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов заговори за гестаповци и комунисти в кабинета "Радев". Думите му дойдоха след обидите към опозицията от страна на заместник-председателя на 52-ото Народното събрание и депута от "Прогресивна България" Иван Ангелов, който нарече партиите извън властта животни и с отпаднала необходимост. "Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета Радев опозицията е неудобна и не им трябва, но трябва да се научат, че демокрацията се гради както на действията на управляващите, така и на работата на опозицията, който е не по-малко важна", бяха точните думи на Митов.

Митов напомни, че България е имала парламент без опозиция преди 89 г.у но от тогава нещата са се променили.

ДБ искат извинение

Припомняме, че по-рано на думите на Иван Ангелов реагираха и от "Демократична България", които поискаха извинение за думите му към опозицията.

"Вместо смирено да приемат критиката, вместо да поправят тези неща, както с пенсиите, както стана с ракията - те излизат и обвиняват опозицията. Опозицията е тук, за да ви коригира глупостите", заяви още Божанов.

Божанов призова управляващите и да спрат да слушат глупостите на Иво Христов. "Ясно е, че той е основният пропагандист, но това постоянно да се оправдаваш с опозицията, не издава сила, а слабост и неможачество", каза още Божанов. ОЩЕ: Обиждал ги на "животни" и на "отпаднала необходимост": Божанов иска извинение от зам.-шефа на НС Иван Ангелов