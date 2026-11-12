Два корнера пречупиха България! Гол на талант от Уотфорд не стигна срещу Сърбия

Юношеският национален отбор на България до 17 години започна със загуба участието си в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Възпитаниците на Светослав Петров отстъпиха с 1:3 на Сърбия в португалския град Келуш, след като допуснаха два гола след ъглови удари още през първото полувреме. Българите върнаха едно попадение чрез Александър Никифоров от Уотфорд, но не успяха да стигнат до обрат.

Сърбия наказа България два пъти след корнери

Двубоят трябваше да се проведе на 11 ноември, но беше отложен с един ден заради неблагоприятните метеорологични условия в Португалия. Сърбите започнаха по-активно и поведоха в 17-ата минута. След изпълнение на ъглов удар Матея Милошевич намери Филип Лазович, който изпрати топката във вратата на Алек Здравков.

В 29-ата минута западните ни съседи удвоиха преднината си отново след корнер. Михайло Радович отклони топката с глава, а Михайло Банкович се разписа за 0:2. България създаде първата си по-сериозна възможност в 37-ата минута, когато Александър Динев отправи опасен удар, но сръбският вратар се намеси.

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Футболист на Уотфорд върна надеждите на България

През втората част селекционерът Светослав Петров потърси промяна с включването на резерви и това даде резултат. В 70-ата минута Марк Илков подаде към Александър Никифоров след късо изпълнение на ъглов удар, а футболистът на Уотфорд намали на 1:2 с хубав изстрел от границата на наказателното поле.

Българските национали обаче не успяха да изравнят. В добавеното време Павле Прийович се възползва от подаване зад отбраната и оформи крайното 1:3. Пред младите "лъвове" предстои още по-сериозно изпитание.

На 14 ноември те ще се изправят срещу домакина Португалия, а на 17 ноември ще срещнат Андора. Първите два отбора в групата ще продължат във втората квалификационна фаза в Лига А, докато останалите ще участват в Лига Б.

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