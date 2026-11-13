Роналдиньо в преследване на гол № 300: Кога и къде да гледаме завръщането на магьосника

Легендата на бразилския футбол Роналдиньо ще изиграе първия си професионален футболен мач от десетилетие насам този уикенд, като се надява да влезе в историята с тази уникална инициатива. Последният клуб на Роналдиньо беше Флуминенсе в родината през 2015 година, а след като обяви оттеглянето си три години по-късно, той участва в редица благотворителни мачове по целия свят. През юни Роналдиньо беше официално представен от отбора от италианската Серия С - Равена, като стана акционер в клуба.

Всичко, което трябва да знаем за завръщането на Роналдиньо

Собственикът Игнацио Чиприани заяви, че привличането на Роналдиньо е изключително и го определи като маркетингов ход, като първоначално подчерта, че носителят на "Златната топка" няма да играе. Впоследствие обаче той промени мнението си и заяви: "Това не е фасада или маркетингов трик. Роналдиньо ще стане акционер в Равена. Това е основната цел на операцията. Той също така е решил да направи изключителен подарък на града и на новия си клуб: ще излезе на терена в официален професионален мач с една ясна и романтична цел - да се опита да отбележи последния гол в кариерата си."

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Дата и час на Равена - Форли

Така в неделя, 15 ноември, Роналдиньо ще излезе в състава на Равена срещу Форли, като се очаква легендата на Барселона и Милан да излезе на терена с емблематичната си фланелка с №10. Няма информация за заплатата на Роналдиньо, но 46-годишният футболист се завръща на терена, за да сложи окончателно край на кариерата си и с намерението да постигне цел, която не е успял да осъществи. Той се надява най-накрая да отбележи 300-ия си гол в кариерата, след като остана точно на 299, след като окачи бутонките си на пирона.

Дебютът на Роналдиньо, който вероятно ще бъде еднократно участие, се очаква да привлече огромна аудитория, а стана ясно, че мачът ще бъде излъчен на живо по канала на Sky Sports "Football" в YouTube. Мачът започва в 18:30 часа българско време и тъй като поради паузата за международни мачове има малко клубни срещи, това може да е идеалната възможност да видим дали Роналдиньо все още е във форма.

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