Дани Алвеш болен от рак? Снимки разтревожиха футболните фенове

Притеснителни публикации за здравословното състояние на бившата звезда на Барселона Дани Алвеш предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи. Разпространяват се снимки на 43-годишния бразилец, придружени от твърдения, че той се бори с онкологично заболяване. Проверка на информацията обаче показва, че подобна диагноза не е потвърдена, а кадрите, предизвикали притесненията, са направени преди близо десет месеца.

Откъде тръгнаха слуховете за Дани Алвеш?

На 10 ноември в социалната мрежа X започнаха да се разпространяват публикации, според които бившият бразилски национал страда от рак. Твърденията бързо привлякоха вниманието на футболните фенове. Към момента нито Алвеш, нито негови близки или представители са потвърдили подобна диагноза. Редица чуждестранни издания също подчертават, че няма достоверни доказателства за предполагаемото заболяване.

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Dani Alves is reportedly suffering from cancer. @grok confirm this! https://t.co/sd2wZOHIv9 — Sammy🥹💯🔥 (@OlaleyeSam3129) November 11, 2026

Любопитното е, че разпространяваните снимки всъщност са от 10 януари 2026 година. Тогава бразилецът присъства на двубой на португалския Сао Жоао де Вер срещу Фафе, завършил с поражение с 0:4.

Какво прави бившата звезда на Барселона?

В началото на годината Алвеш официално стана съсобственик на Сао Жоао де Вер, който по това време се състезаваше в третото ниво на португалския футбол. Бразилецът не е играл професионален футбол от 2023 година, когато приключи престоят му в мексиканския Пумас. През последните месеци той се появява публично и във връзка с религиозни събития, на които споделя послания за християнската си вяра.

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🗣️ Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético de Madrid: «Cristo me ha hecho libre» El exfutbolista empezó a predicar la palabra de Dios poco después de salir de la cárcel de Brians 2 y ahora se ha presentado ante 35.000 fieles 🔗 https://t.co/b49GSw5bB4 — ABC.es (@abc_es) May 4, 2026