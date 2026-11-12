Ударени кораби край България:

Рибарски обясни защо пренебрегна двама национали и призна за проблем преди Исландия

12 ноември 2026, 21:05 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: Ivan S. Ivanov / LAP.bg
Рибарски обясни защо пренебрегна двама национали и призна за проблем преди Исландия

Временният селекционер на България Атанас Рибарски обясни част от спорните си решения при избора на футболисти за предстоящите мачове с Исландия и Естония от Лигата на нациите. Специалистът коментира отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов, като подчерта, че игровата практика и физическата готовност са сред определящите фактори за повиквателните. На пресконференцията в Пловдив той разкри и върху какво е работил националният отбор преди домакинството на исландците.

Рибарски обясни отсъствието на Димитров и Антов

Решението на селекционера да не повика нито един футболист на Левски предизвика въпроси, особено с оглед на отсъствието на Кристиан Димитров. "Кристиан и последния мач с Люксембург, и после с отбора си не можа да вземе участие", обясни Рибарски. Той уточни, че селекционният щаб наблюдава над 40 футболисти, но е важно всеки от тях да бъде достатъчно подготвен, за да издържи натоварването в два международни двубоя.

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Атанас Рибарски

Специално внимание беше отделено и на Валентин Антов, който продължава да търси игрови минути след завръщането си от контузия. "Малко са играчите от топ 5 първенствата, той е едно момче от тях. За съжаление се връща от контузия, но в последните 11 мача влезе само един път", заяви селекционерът. Рибарски добави, че е разговарял с бранителя и се надява той отново да започне да играе редовно, тъй като би бил ценен и с поведението си в съблекалнята.

Какво притеснява селекционера преди Исландия?

Според наставника в настоящия лагер няма футболисти с контузии. Основният акцент в подготовката е бил поставен върху баланса между атаката и защитата. "Създаваме ситуации, но и допускаме такива", призна Рибарски, който предупреди, че Исландия е способен да бележи отбор. Затова националите са работили върху по-компактна игра и по-добра реакция при загуба на топката. 

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България приема Исландия на 13 ноември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Лъвовете" имат четири точки и заемат третото място в група C4, докато съперникът им е лидер с осем.

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Национален отбор по футбол Атанас Рибарски
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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