УЕФА с тежка тесла по Левски! Колосална глоба и наказание за феновете

Победата на Левски с 1:0 над Ягелония в Лига Европа се оказа скъпа за двата клуба. Апелативният орган на УЕФА обяви дисциплинарните санкции след инцидентите по трибуните на националния стадион "Васил Левски" на 5 ноември. Българският шампион ще трябва да плати общо 44 000 евро, а поляците са глобени с още 20 000 евро. Освен финансовите наказания европейската централа наложи и ограничения, свързани с присъствието на привърженици.

Левски получи глоба от 44 000 евро и условно затваряне на два блока

Санкцията за "сините" е разделена на две части. Първата глоба е в размер на 20 000 евро за безредици по трибуните и хвърляне на предмети, а още 24 000 евро са наложени за блокиране на проходите на стадиона. УЕФА постанови и частично затваряне на блокове 32 и 33 при следващото европейско домакинство на Левски.

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Това наказание обаче е условно, като изпълнението му е отложено за изпитателен срок от две години. Така на този етап не се предвижда затваряне на въпросните блокове за предстоящото домакинство срещу Лилестрьом на 10 декември. При ново нарушение от подобен характер в рамките на изпитателния срок УЕФА може да приведе санкцията в изпълнение.

Ягелония остава без фенове за следващото си гостуване

Полският клуб също понесе сериозни последствия от инцидентите преди двубоя, когато между привърженици на двата отбора възникна напрежение, наложило намесата на охраната и полицията. Ягелония е глобен с 20 000 евро за безредици и хвърлени предмети.

Още по-сериозно е решението на УЕФА да приведе в изпълнение предишно условно наказание на поляците от 30 юли 2025 година. Така клубът няма право да продава билети на своите привърженици за следващото си гостуване в европейските турнири. Наложена е и допълнителна забрана за продажба на билети за още едно гостуване, но нейното изпълнение е отложено за две години.

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