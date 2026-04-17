Спас Делев: “Радвам се на конкуренцията в първенството, стар съм за национал“

Крилото на Локомотив София и бивш национален състезател на България Спас Делев говори пред медиите, след като получи наградата за най-добър играч на 29тия кръг в Първа лига. Той я взе след силното си представяне при победата на “железничарите“ с 2:1 над Берое, като самият той отбеляза едното попадение. Делев говори за конкуренцията в родния шампионат, както и защо вече не играе за националния отбор на България.

Спас Делев: “Лудогорец не е това, което беше миналата и по-миналата година“

Ето какво каза Спас Делев: “ Радвам се, че има такава голяма конкуренция в първенството. Изненадан съм от формата на Лудогорец. Лудогорец не е това, което беше миналата и по-миналата година. Има доста ентусиазъм, че някой друг ще стане шампион. Аз се радвам да има конкурентни отбори. Както ЦСКА София са силни, Левски също са силни, не трябва да забравяме и ЦСКА 1948. Има доста отбори, не е както преди, когато Лудогорец печелеше постоянно

Искам всеки сезон да е така. Като чувам какви неща се правят с ЦСКА, мисля, че са на прав път и се надявам да има конкуренция за първото място. Амбициран съм да вкарвам на всеки стадион, без значение къде.

“Винаги е било привилегия да играя за България“

Има доста млади момчета, които заслужават да са в националния отбор. Аз на 36 години няма смисъл да съм там. Винаги е било привилегия да играя за България. Просто има млади, които заслужават повече. С Анте Аралица направихме добър тандем миналия сезон. Липсва на отбора. Всички знаете, че е добър нападател и вкарва голове. Да си здрав е най-важното за всеки футболист. Пожелавам му бързо възстановяване и да се върне на 100%“

