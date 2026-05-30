Тоалетните са опасни за живота: 7 случая, в които са убили човек

През 1076 г. холандският благородник херцог Годфри "Гърбавият" от Долна Лотарингия е бил убит по най-необичаен начин. Някои средновековни историци са се опитали да опишат случилото се с дипломатични думи, като са казали, че Годфри е бил нападнат, след като се е "оттеглил". С това те са имали предвид, че той седнал да ползва тоалетната и убиец, скрил се в нея, го пробол с копие отдолу!

Разбира се, шансовете ви да срещнете подобна съдба са доста малки. Но това не означава, че да си свършите работата винаги е безопасно. Ето някои от най-странните и най-изненадващи начини, по които тоалетните са убивали хора, представени от "Popular Science".

Баните крият много опасности

Кухнята, с острите си ножове и горещата печка, често се смята за най-опасната стая в дома. Но според CDC до 80 процента от паданията в дома се случват в банята, поради хлъзгавите, твърди повърхности на плочките и ваните. Само в САЩ около 40 000 наранявания годишно са свързани конкретно с тоалетните. Хората могат да се прищипят от тоалетната седалка, докато стават или сядат, а в редки случаи тоалетните чинии могат да се срутят под тежестта на човек.

Въпреки че не се води конкретна статистика за смъртните случаи, свързани с тоалетната, има редица начини, по които тя може да бъде смъртоносна. Бебетата могат да се удавят в тоалетната чиния, а възрастните хора могат да претърпят тежки падания, когато стават от тоалетната, особено ако си ударят главата при падането. Предпазни мерки като перила в банята или заключващи механизми на капаците на тоалетната чиния могат да помогнат за намаляване на риска от такива инциденти в дома.

Поне част от смъртните случаи, свързани с тоалетната, са на хора, които се опитват да се изхождат, докато са запечени. Напрежението при изхождане натоварва сърцето, особено когато задържате дъха си, докато натискате (действие, наречено маневра на Валсалва). Това може да повиши кръвното ви налягане и дори да прекъсне притока на кислород към мозъка ви.

За да сведете риска до минимум, лекарите препоръчват да се отнесете към хроничния запек сериозно, особено ако имате сърдечно заболяване. Някои лекари също така съветват да използвате клекала като по-здравословен вариант като цяло. Когато използвате клекало, изпражненията могат да излязат по-лесно от тялото ви и с по-малко напрежение, отколкото когато използвате седяща тоалетна.

Внимавайте с ямите, особено ако се срещате с германската аристокрация

Всеки тип тоалетна крие свои специфични опасности. Преди появата на съвременните водопроводни и канализационни системи тоалетните представлявали просто ями, изкопани колкото се може по-дълбоко и понякога свързани с подземни водни източници.

В миналото тези дълги шахти и тъмни водни канали можели да се окажат смъртоносни за хора, които случайно паднат в тях. На места, където ямните тоалетни се използват и днес, като например в някои части на селска Африка, те остават проблем за безопасността и понякога са причина за смърт, особено за деца.

Може би най-драматичният пример за буквалните капани на този тип тоалетни се е случил през 1184 г. в катедралата на Ерфурт в Германия. Среща на благородници, свикана от крал Хенри VI за разрешаване на спор за земя, се превърнала в хаос, когато дървените дъски на пода на катедралата се срутили. Около 60 души паднали през пода в ямата на тоалетната отдолу, където се удавили в събитие, което става известно като "катастрофата с тоалетната в Ерфурт". Малкото оцелели включват краля и местния архиепископ, които са седели над нивото на пода в каменна ниша.

Смъртоносна катастрофа с тоалетна на подводница по време на Втората световна война

На борда на кораби и подводници дефектната водопроводна система може лесно да доведе до проникване на вода в плавателния съд, което впоследствие е довело до случаи на фатално удавяне. През 1945 г. германската подводница U-1206 е изпратена в Северно море, оборудвана с най-модерна водопроводна система, която изхвърля отпадъците в околния океан чрез поредица от клапани.

Изплакването на клапанната система обаче било сложно. Само след осем дни в морето младият капитан на U-1206 изплакнал неправилно, което довело до обратен ефект на водопроводната система. Канализационните води наводнили и намокрили батериите на подводницата, освобождавайки смъртоносен хлорен газ, който принудил екипажа да излезе на повърхността и да се евакуира.

Трима мъже се удавят, опитвайки се да избягат от потъващия кораб, а останалите са пленени от съюзническите сили: всичко това заради една тоалетна.

Металните тоалетни могат да представляват реална опасност

В поне два случая американски затворници са загинали от токов удар, причинен от метални тоалетни в затвора. Един от тези затворници е Майкъл Андерсън Годуин от Южна Каролина, който е осъден за убийство през 1983 г.

През 1989 г. Годуин поправял телевизора в килията си, докато седял на тоалетната, и сложил кабел в устата си, което довело до фатален токов удар. В мрачна ирония на съдбата, на Годуин преди това е била намалена присъдата и той избегнал екзекуция на електрическия стол. По същия начин през 1997 г. Лорънс Бейкър от Питсбърг загива от токов удар в тоалетната на килията си, причинен от тока от самоделни слушалки, които беше включил в телевизора.

Ако ползвате метална тоалетна, най-добре избягвайте изцяло електрическите устройства.

През 2016 г. змия нападна от тоалетната чиния

Вероятно в тоалетната ви чиния не дебне човешки убиец като този, който е чакал Годфри. Но какво ще кажете за опасно животно?

Известно е, че плъхове и змии излизат от тоалетните чинии, особено след наводнения или проливни дъждове, тъй като повишаващото се ниво на водата може да принуди животните да потърсят убежище в канализационните тръби.

Например, през 2016 г. питон ухапа мъж, който ползваше тоалетна в Тайланд. Макар такава атака да е болезнена и шокираща, тя все пак е много рядка и е много, много малко вероятно да бъде фатална.

Отровни паяци дебнат във външните тоалетни

Най-добре е да се проявява предпазливост при ползване на външни тоалетни заради друг вид посетители. Привлечени от наличието на мухи, отровните паяци от вида вдовици, като черната вдовица и нейния австралийски братовчед - червеногърбият паяк, са известни с това, че плетат паяжини под седалките на външните тоалетни. Преди появата на съвременната водопроводна система в жилищата явлението, при което тези паяци хапят хората, които ги безпокоят, е било толкова разпространено, че се е превърнало в предмет на най-ранното медицинско проучване за ухапвания от черна вдовица. Публикувано през 1927 г., проучването отбелязва петнайсет такива случая, лекувани в Общата болница в Лос Анджелис "през последните години".

През 1971 г. австралийският кънтри певец Слим Нютон дори издаде комедийна песен, озаглавена "Червеногърбият паяк на тоалетната седалка", с текст "Не го видях в тъмното, но, човече, усетих ухапването му!" Макар ухапванията от паяци вдовици да могат да доведат до болка и инфекция, те рядко са фатални благодарение на съвременния антивенин. Последният известен смъртен случай от ухапване от черна вдовица е от 1983 г. В Австралия смъртта от тежка инфекция след ухапване от червеногърб паяк стана новина през 2016 г., защото беше първият такъв инцидент от повече от 50 години.

За сведение, жертвата на червеногърбия паяк от 2016 г. не беше ухапана в тоалетната. Въпреки това, същата година друг мъж в Австралия беше ухапан от такъв паяк, докато ползваше тоалетната, при два отделни случая.

Така че следващия път, когато ползвате външна тоалетна, вдигнете седалката и проверете, преди да седнете – за всеки случай, предупреждават от "Popular Science".