Тръмп се развихри на Западните Балкани: Напредват свързани с него газов проект и луксозен курорт (ВИДЕО)

AAFS Infrastructure and Energy, малко известна компания, свързана с хора, близки до американския президент Доналд Тръмп, е близо до осигуряване на енергийни договори на стойност над 1 милиард долара в Босна и Херцеговина. Това твърди в свой разследващ материал британският ежедневник The Guardian.

Става въпрос на първо място за изграждане на газопровод от Мостар до Травник (Южен интерконектор), чиято цел е да намали зависимостта на страната от руски газ. По него трябва да тече американски втечнен газ.

Критици отбелязват, че AAFS няма доказан опит в управлението на проекти от такъв мащаб и е била избрана без конкурентна тръжна процедура. Британският ежедневник е категоричен - няма опит, но има силни връзки с Тръмп.

Сред представителите на компанията са свързаният с Тръмп адвокат Джеси Бинал и Джо Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин. Флин беше помилван от Тръмп, след като той си призна за директни връзки с Русия. През февруари 2017 г. пенсионираният генерал Флин беше принуден да напусне поста си на съветник на Тръмп по националната сигурност поради твърдения, че не е информирал вицепрезидента на САЩ от първия мандат на Тръмп Майкъл Пенс за разговорите си със Сергей Кисляк, който тогава е бил посланик на Русия във Вашингтон. По-късно Флин се призна за виновен, че е скрил от ФБР част от информацията за контактите с Кисляк. Бинал и Флин първо говорят за модернизация и реновация на две летища в Босна и Херцеговина за 300 млн. долара, но стигат до газов проект за 300 млн. евро плюс 900 млн. евро за изграждане на 3 електроцентрали - ОЩЕ: Доналд Тръмп помилва съветника, който най-явно показа връзките му с Русия

Когато Тръмп за втори път стана президент на САЩ, бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик започна лобистка кампания за милиони долари, за да спечели подкрепата на администрацията на Тръмп и да постигне отмяна на санкциите срещу себе си. Лобистите определиха сръбските националисти на Додик като съюзници на Тръмп срещу исляма. Един от тях беше Майкъл Флин, който спечели 100 000 долара за един месец работа. През октомври, 2025 година, санкциите срещу Додик паднаха - ОЩЕ: САЩ свалиха санкциите на Додик, не стана много ясно защо

В Албания - протест срещу друг проект на семейство "Тръмп"

Проект за луксозен курорт, подкрепен от Джаред Къшнър и Иванка Тръмп, предизвика протести на южното крайбрежие на Албания, след като строителството започна близо до защитената лагуна Нарта. Жители и екологични активисти протестираха срещу проекта, като се стигна до сблъсък с частни охранители. Един протестиращ беше отведен от охранители, докато местната полиция, въпреки че беше осигурила сериозно присъствие, не се намеси.

A luxury resort project backed by Jared Kushner and Ivanka Trump has sparked controversy on Albania’s southern coast after construction began near the protected Narta Lagoon.



Residents and environmental activists have protested the development, clashing with private security… pic.twitter.com/WDr2crYXXj — Clash Report (@clashreport) May 30, 2026

Протестиращите настояват за спиране на строителството, прозрачност по отношение на разрешителните и въздействието върху околната среда, както и за край на това, което те описват като "национално предателство" - приватизацията на публична албанска земя за луксозно строителство от чуждестранни инвеститори.

