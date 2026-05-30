Петдесетница 2026: Традиции, обичаи и забрани

Тази година църквата отбелязва Петдесетница на 31 май. Този голям църковен празник винаги се чества 50 дни след Възкресение Христово и от там идва името. В християнските традиции той се счита за деня на създаване на Църквата.

Петдесетница - история и символика на празника

Известен е още и като Света Троица заради символиката му с трите лица на Бога - Отец, Син и Свети дух. Празникът се свърза още и със слизането на Светия Дух при апостолите. Вярва се, че на 50-ия ден след Възкресението, Богодородица и Апостолите са се събрали в Синонската стая, където внезапно се появил силен шум от небето, който бил съпроводен със силен вятър. След това се появили огньове във формата на езици и повечето от присъстващите евреи започнали да говорят на различни езици. Вярва се, че по тозо начин Светият Дух известил обединението на народите и е засилил връзката между тях.

Какво задължително се прави на Петдесетница?

Традиции, обичаи и забрани на Петдесетница

Един от обичаите на празника се свързва с ореховите листа, които символизират появилите се огнени езици. Според народните обичаи рано сутринта на гробището трябва да се занесе орехова шума, която се разстила върхи гробовете. Вярва се, че ореховата шума пази сянка на мъртвите. Обичаят с ореховата шума се изпълнява и на Спасовден - вярва се, че тогава покойниците се връщат в Отвъдното, след като го напускат на Великден.

След това се ходи на църква, където също се носи орехова шума. Тя се разстила върху пода на църквата, след което вярващите коленичат върху нея и се молят за душите на покойниците. Според народните вярвания, изпълнението на този обичай помага на живите да видят покойниците.След това ореховите листа от църквата се отнасят у дома. На този ден домовете се украсят със свежи клонки и листа - вярва се, че това носи здраве и просперитет.

Прочетете също: Какво не се прави на Петдесетница 2023 г.?

Вечерта цялото семейство се събира около трапезата, а на нея задължително се слага месо или риба. Разрешена е консумацията на млечни продукти. Новата покрива на масата се приема за символа на благополучие.

Преяждането и пиенето на алкохол на Петдесетница се счита за голям грях. Също така на този празник не бива да се извършва тежък физически труд. Не се препоръчва да се прави ремонт у дома. Забранени са всякакви лоши думи, обиди и клевети. Петдесетница е ден, в който трябва да прекарате повече време с близките, както и да покажете доброта към другите.

Прочетете също: Петдесетница 2024 - кога се пада, традиции и обичаи