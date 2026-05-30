Пълна чанта със "защитени камъни": Арест на двама туристи в Гърция

Двама холандски пътници бяха арестувани на Лесбос в източната част на Егейско море в сряда след като летищните власти откриха фрагменти от защитената Вкаменена гора на острова в багажа им преди полет за Амстердам, предаде гръцкото издание Kathimerini. Митническите инспектори откриха вкаменелите останки по време на проверка на багажа, като установиха, че предметите не са били декларирани и са били превозвани без разрешителните за износ, изисквани за защитени обекти на културното наследство.

Откъде са камъните?

Според директора на Природонаучния музей на Вкаменената гора на Лесбос, фосилите са идентифицирани като принадлежащи към Вкаменената гора на острова, определена като природен паметник в рамките на мрежата за опазване Натура 2000 на Европейския съюз.

Обвиненията

Двамата пътници са арестувани по обвинения, свързани с незаконен износ на предмети от културното наследство, съобщи в четвъртък държавната информационна агенция „Атина-Македония“.

Властите конфискуваха и фосилите, заедно с таблет, два мобилни телефона и фотоапарат.

Припомняме, че през април мъж в Гърция беше арестуван на остров Китера. Той бе обвинен в плячкосване на антики, недеклариране на археологически находки, предлагане на антики за продажба онлайн и незаконно притежание на оръжие, съобщи полицията. ОЩЕ: Хиляди старинни монети, пръстени и антики задържаха на ГКПП “Капитан Андреево“