Спорт по телевизията днес - 23 септември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в понеделник, 23 септември 2024 година:
10.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, часовник Евроспорт 1
Тенис в Китай
12.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 3
12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 2
15.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, младежи до 23 години, часовник Евроспорт 1
Първа лига
17.30 „Крумовград“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
20.00 „Арда“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
Световен футбол
21.30 „Уеска“ - „Кордоба“ МАХ Спорт 2
21.45 „Аталанта“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
22.00 „Бетис“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
04.00 НХЛ, „Юта“ - „ЛА Кингс“ МАХ Спорт 2
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