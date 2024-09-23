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Спорт по телевизията днес - 23 септември 2024 г.

23 септември 2024, 09:53 часа • 394 прочитания
Спорт по телевизията днес - 23 септември 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в понеделник, 23 септември 2024 година:

10.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, часовник Евроспорт 1

Тенис в Китай

12.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 3

12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 2

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15.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, младежи до 23 години, часовник Евроспорт 1

Първа лига

17.30 „Крумовград“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

20.00 „Арда“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

Ботев Пловдив

21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 1

Световен футбол

21.30 „Уеска“ - „Кордоба“ МАХ Спорт 2

21.45 „Аталанта“ - „Комо“ МАХ Спорт 3

22.00 „Бетис“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4

04.00 НХЛ, „Юта“ - „ЛА Кингс“ МАХ Спорт 2

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
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