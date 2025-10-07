Войната в Украйна:

"Стига сме търсили вината другаде": Христо Крушарски призова за повече уважение към съдиите в Първа лига

07 октомври 2025, 18:33 часа 348 прочитания 0 коментара
"Стига сме търсили вината другаде": Христо Крушарски призова за повече уважение към съдиите в Първа лига

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето мнение по въпроса със съдийството в Първа лига. Както е известно, спорните ситуации преобладаваха през последните няколко кръга, като дори от Съдийската комисия признаха за четири грешни решения. Една от тях бе допусната именно в мач на "смърфовете". Пловдивчани останаха с човек по-малко на терена срещу Лудогорец. Главният съдия Георги Давидов показа директен червен картон на Ивайло Иванов, впоследствие стана ясно, че той не е трябвало да бъде гонен.

Крушарски говори за казуса с българските съдии

Сега Крушарски даде специално интервю пред Dsport и Дарик радио, в което коментира спорните решения на българските рефери. Той отказа да говори негативно за тях, като сподели мнение, че съдията може да сгреши в рамките на пет минути, но останалите 85 зависят изцяло от отбора.

"Аз съм казал и пак ще го повторя. Стига сме търсили причините на друго място. Съдията трябва да всява респект и съм казал на всичките ми футболисти - видя ли футболист да спори със съдията, има глоба", започна Крушарски. "Съдията има право да те осъди, да ти присъди и да те накаже. Така е решил човекът, така е видял, какво да търся под вола теле? Дай да отворим всичко и разговорите от ВАР да се дават по телевизията, белким на някого угодят, в България угодия няма. Ако почнете от Боби, от Гонзо, сега и Шуменския, все някой е крив. Преди беше Петър Петров, все някой е крив. Защо търсим вината на друго място?"

Христо Крушарски

"Това (б.р. – че са признали, че Локомотив е бил ощетяван) страшно много ме грее. Съдията може да сгреши 5 минути, а другите 85 къде са? Съдията може да удари рамо на един отбор не 90 минути, а пет. Ако си играл 85 минути и си си решил нещата, ще чакаш другите пет… Боже мой! Съдията е преценил, аз не мога да кажа, че някой му е наредил. Никой според мен не може да нареди на съдията как да свири. Той си свири както си може и колкото си може", продължи бизнесменът.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Крушарски обеща: Ако Локомотив Пловдив влезе в Европа, играчите ще напълнят джобчетата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Локомотив Пловдив Христо Крушарски
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес