"Стига сме търсили вината другаде": Христо Крушарски призова за повече уважение към съдиите в Първа лига

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето мнение по въпроса със съдийството в Първа лига. Както е известно, спорните ситуации преобладаваха през последните няколко кръга, като дори от Съдийската комисия признаха за четири грешни решения. Една от тях бе допусната именно в мач на "смърфовете". Пловдивчани останаха с човек по-малко на терена срещу Лудогорец. Главният съдия Георги Давидов показа директен червен картон на Ивайло Иванов, впоследствие стана ясно, че той не е трябвало да бъде гонен.

Крушарски говори за казуса с българските съдии

Сега Крушарски даде специално интервю пред Dsport и Дарик радио, в което коментира спорните решения на българските рефери. Той отказа да говори негативно за тях, като сподели мнение, че съдията може да сгреши в рамките на пет минути, но останалите 85 зависят изцяло от отбора.

"Аз съм казал и пак ще го повторя. Стига сме търсили причините на друго място. Съдията трябва да всява респект и съм казал на всичките ми футболисти - видя ли футболист да спори със съдията, има глоба", започна Крушарски. "Съдията има право да те осъди, да ти присъди и да те накаже. Така е решил човекът, така е видял, какво да търся под вола теле? Дай да отворим всичко и разговорите от ВАР да се дават по телевизията, белким на някого угодят, в България угодия няма. Ако почнете от Боби, от Гонзо, сега и Шуменския, все някой е крив. Преди беше Петър Петров, все някой е крив. Защо търсим вината на друго място?"

"Това (б.р. – че са признали, че Локомотив е бил ощетяван) страшно много ме грее. Съдията може да сгреши 5 минути, а другите 85 къде са? Съдията може да удари рамо на един отбор не 90 минути, а пет. Ако си играл 85 минути и си си решил нещата, ще чакаш другите пет… Боже мой! Съдията е преценил, аз не мога да кажа, че някой му е наредил. Никой според мен не може да нареди на съдията как да свири. Той си свири както си може и колкото си може", продължи бизнесменът.

