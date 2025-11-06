Любопитно:

Столичен гранд остава без основния си нападател до края на годината

06 ноември 2025, 12:00 часа 451 прочитания 0 коментара

Столичният гранд от Първа лига Локомотив София ще остане без основния си нападател Анте Аралица до края на календарната година. Хърватинът се контузи още в 4-тия кръг на кампанията в мача срещу Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“, завършил 1:0 в полза на „железничарите“. Острието е с частично разкъсване на ахилесовото сухожилие, което ще го извади от сметките на Станислав Генчев поне до края на 2025 г.

Анте Аралица се контузи още в 4-тия кръг, но сам пожела да играе

Аралица сам прояви желание да играе за Локомотив до зимната пауза въпреки контузията. Дългият период на лечение и липсата на риск от влошаване му позволиха това. Дори и да не беше физически подготвен на 100%, нападателят успя да помогне на „железничарите“, но след равенството с другия гранд от града под тепетата – Локомотив Пловдив, болката му се е засилила. Все пак той успя да изиграе едно полувреме срещу „смърфовете“, в което дори вкара гол.

Още: Новият шеф на „армейците“: ЦСКА влиза във Вечното дерби, за да победи – в този мач не може да има тънки сметки

Анте Аралица

Аралица ще се възстановява в Букурещ

Заедно с ръководството и треньорския щаб те са взели решение Аралица да започне възстановяване още от сега. Той замина за Букурещ в понеделник, където ще се лекува в една от най-добрите клиники за спортна медицина в Европа. Очаква се да се завърне за зимната подготовка. Локомотив София е на 8-мо място във временното класиране на Първа лига, като спечели 16 точки от 14 мача – 3 победи, 7 равенства и 4 загуби. Следващият мач на „железничарите“ е в събота, 8 ноември, срещу Ботев Враца на стадион „Локомотив“ в Надежда.

Още: "Даниел Наумов търсеше оригиналност": Абсурдното действие на вратаря след скандалния мач (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Локомотив София Първа лига Анте Аралица
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес