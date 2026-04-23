Спорт:

Светльо Вуцов: Титлата все още е мечта, не съжалявам, че дойдох в Левски!

23 април 2026, 10:11 часа 666 прочитания 0 коментара

Левски е много близо до спечелването на титлата на България за първи път след 2009 година. На „сините“ обаче им предстоят шест много тежки мача до края на шампионата – срещу ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948. Първият от тези сблъсъци предстои тази събота, 25 април като тимът на Хулио Веласкес го очаква Вечното дерби с „армейците“. Срещата ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ и ще стартира в 16:00 часа.

Вратарят на Левски Светослав Вуцов даде дълго интервю пред колегите от „Диема“ преди дербито с ЦСКА. Младият страж сподели, че титлата все още е мечта за него и колегите му, тъй като има математически шанс Лудогорец да стопи разликата със „сините“. Той бе категоричен, че футболистите на Левски са готови психически и физически за предстоящия мач с ЦСКА и допълни, че не съжалява, че е преминал на стадион „Георги Аспарухов“.

„Готови сме психически, физически и ментално – всякак“

„Не! Никога не съм съжалявал. Нито за това, нито за другите големи решения в кариерата ми и се наслаждавам на това, което постигаме със съотборниците ми. Аз мога да бъда лидер на отбора като помагам, като вдъхвам на момчетата самочувствие, увереност и спокойствие. Аз мразя да се говори за лидери извън терена. Смятам, че на терена трябва да се показва кой е лидер и кой не. За мен е чест и привилегия, че вървя по стъпките на дядо си, който е оставил голяма следа в Левски. Всеки ден, когато дойда на тренировка, виждам негова снимка сред тези на други легенди на Левски и това само ме прави щастлив“.

Светослав Вуцов Божидар Митрев

„Да, както каза ти, това са 6 финала. Готови сме психически, физически, ментално – всякак. И всичко ще се реши на терена. Титлата все още е мечта, защото нищо не сме постигнали. Имаме 6 мача, в които трябва да вземем максимален брой точки и ако го направим вече можем да говорим, че титлата е реалност и да й се насладим“.

„Смятам, че си го извоювахме с постоянството, което показахме през цялата година, с добрите ни игри и невероятен колектив на терена и извън него и с много себераздаване. Както видяхме последното дерби почти го бяхме взели, изравниха ни в последните минути, но смятам, че тези мачове са повече на битка, а чисто футболното отстъпва на битката и борбата. В тези дербита в последните години трудно се вкарват голове, има повече единоборства и фалове. Разчита се много и на статичните положения и може би напрежението, което се създава покрай тези мачове, влияе да не се получават много качествени двубои“, заяви вратарят на Левски.

Бойко Димитров
