"Мисля, че има много грешки. Още от началото при подготовката, при воденето на анестезията, при ваденето на детето от анестезия". Това каза д-р Маргарита Райчева в предаването на "На фокус" по Нова телевизия. Тя е анестезиолог и баба на 6-годишния Ангел, който почина след предозиране на упойка. Като анестезиолог тя заяви, че упойката не трябва да бъде страх за хората, когато е направена отговорно,

Тя разказа и какво е станало с нейния внук. "Вече знаех, че е приключила манипулацията и той е изведен. Максимум 15 минути или 20 минути след това снаха ми се обади да отида бързо, защото Ангел не е добре. В 13.15 аз бях в болничната стая и няколко минути след това детето беше изведено на ръце от другия анестезиолог, но на когото не е предадено за наблюдение", каза д-р Райчева.

Тя заварва детето в очевидно недобро състояние, с недобро дишане, неспокойно и две сестри, които са се мъчели да помогнат за секретите, които отделя.

"Не, за съжаление аз не знаех, през ум не можеше да ми мине, че е направено такова количество навалин", каза д-р Райчева.

Тя е поискала кислород да му бъде даден и нещо, с което да измерят сатурацията, а медиците тепърва са тръгнали да търсят къде да включат кислород. ОЩЕ: Погуби детето и се скри, но още практикува: Бащата на починалия от упойка 6-годишен Ангел

Можело ли е детето да бъде спасено?

Д-р Райчева смята, че внукът й е можел да бъде спасен в операционната, но тя не е била допусната.

"Докато съм жива и няма да забравя и да простя - защо не ме повика? Толкова ли беше голямо неговото его - аз да вляза и да помогна. Когато имаш проблем, търсиш друг колега. Става въпрос за живот на дете, на пациент", добави още Райчева.

Според нея, ако детето е било интубирано, е можело да бъде спасено. ОЩЕ: След смъртта на дете в стоматологична клиника: Стотици на протест в Пловдив