Тим от „Голямата четворка“ на Израел гледа Евертон Бала – вади милиони за голмайстора на Левски

Един от отборите от „Голямата четворка“ в Израел проявява много сериозен интерес към голмайстора на Левски Евертон Бала. Става въпрос за 15-кратния шампион на близкоизточната страна – Макаби Хайфа. Според информации в местните медии от клуба дори са изпратили свой скаут да наблюдава изявите на бразилеца по време на Вечното дерби на България срещу ЦСКА, което завърши при резултат 1:1.

Бала има 17 гола и 5 асистенции в 39 мача този сезон

Евертон Бала не успя да се разпише в дербито с ЦСКА, но имаше основна заслуга за гола на Левски, след като именно той центрира от корнера, от който падна попадението на Хуан Переа за 1:0. През настоящия сезон бразилецът се представя на много високо ниво като до момента има на сметката си общо 17 попадения в 39 двубоя за „сините“ във всички турнири. Куршума, както всички наричат лявото крило, също така може да се похвали и с 5 асистенции.

Левски иска минимум 2,5 милиона евро за бразилеца

От Макаби са впечатлени от представянето на Евертон Бала с екипа на Левски и искат да го привлекат през лятото. За целта обаче те ще трябва да извадят поне 2,5 милиона евро за правата му. Според колегите от „Мач Телеграф“ ръководството на „сините“ няма никакво намерение да се раздели с бразилеца за по-ниска сума. Самият футболист има договор с българския гранд до лятото на 2027-ма, а наскоро получи предложение за неговото удължаване.

