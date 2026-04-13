Боримиров избухна след Вечното дерби: Всички са срещу Левски!

13 април 2026, 18:45 часа
Боримиров избухна след Вечното дерби: Всички са срещу Левски!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров изрази разочарованието си след драматичното равенство 1:1 срещу ЦСКА, при което „сините“ изпуснаха победата в последните секунди на срещата. Столичният гранд беше на крачка от трите точки, но допусна изравнителен гол в добавеното време и се задоволи само с една.

"Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите. Не мога да кажа, че е липса на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием хубаво топката. Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая. Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.”, коментира Боримиров.

Боримиров засегна и темата за напрежението около отбора, като посочи, че медийната среда също оказва влияние върху футболистите. Въпреки това той е уверен, че съставът има още какво да покаже и ще бъде готов за предстоящите плейофи, независимо от съперника.

В заключение той отправи критики към условията за игра, давайки пример с терена в Добрич: ” Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван.  Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем".

Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
