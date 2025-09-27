"Той създаде повече проблеми на нас": Янев попиля любимец на Керкез, който игра 6 минути в "Надежда"

Войната в Украйна:

Христо Янев остана изключително недоволен от представянето на ЦСКА в дебюта му. "Армейците" завършиха наравно 1:1 в мач от десетия кръг на Първа лига срещу Локомотив София. Положенията на "червените" се брояха на пръсти, но редица грешки и пропуски на съперника осигуриха точка за столичния гранд. След края на срещата новият наставник на тима застана пред медиите, за да даде своето мнение за представянето в мача.

Янев критикува любимец на Керкез

Янев открои основните проблеми на отбора и разкри какво е казал в съблекалнята веднага след края на мача. Той коментира и двойната смяна на Мохамед Брахими, от когото е останал най-разочарован. Халфът бе пуснат в игра в 84-а минута на мястото на Илиан Илиев - младши. Само шест минути по-късно той бе заменен от Георги Чорбаджийски. Янев аргументира решението си, споделяйки разочарованието си от представянето на Брахими.

"За малкото време, в което беше на терена загуби почти всички топки, в които можеше да ни спечели предимство. Ние го пуснахме с ясната идея да създаде проблеми на отбраната на Локо София. Той създаде повече на нас", категоричен бе родният специалист.

Христо Янев

За ЦСКА предстои домакинство на Лудогорец. Янев е категоричен, че до него има много работа за вършене. Той обясни, че, за да тръгнат "армейците" нагоре, е нужно обединение на ръководството, футболистите и феновете. Другото необходимо за промяна на резултатите е "работа като луди".

