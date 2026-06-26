Вместо на „Герена“ – на „Армията“: Лично Хулио Веласкес отказал новия таран на ЦСКА

Преди дни ЦСКА обяви първото си ново попълнение през лятото – Жоел Цварц. Нападателят пристигна при „червените“ с трансфер от Локомотив Пловдив, след като столичани активираха откупната клауза, която бе записана в договора на тарана със „смърфовете“. Според различни информации „армейците“ са платили 500 000 евро за правата на нидерландския офанзивен футболист, който бе желан и от големия съперник – Левски.

От Левски внимателно са проучили Цварц

Според информация на колегите от „Тема спорт“ лично треньорът на Левски Хулио Веласкес е отказал възможността тимът да привлече Жоел Цварц. Нападателят е бил обект на внимателен анализ от скаутското звено на „сините“, като трима специалисти са изготвили доклади за качествата му. Те обаче са били доста противоречиви и в тях имало както много плюсове, така и много минуси. Сред отрицателните характеристики са били записани – липса на достатъчно бързина, наднормено тегло и липса на изявени голмайсторски качества.

Веласкес е бил категоричен, че нападателят няма да му свърши работа

В крайна сметка ръководството на Левски е оставило Хулио Веласкес да вземе решение дали клубът да привлече Жоел Цварц. Испанският специалист обаче е бил категоричен, че нападателят няма да му свърши работа и „сините“ трябва да намерят по-подходящ футболист на неговата позиция. Очаква се Левски да успее да привлече нов таран това лято. В момента българският гранд разполага с Мустафа Сангаре, Хуан Переа и младия Стивън Стоянчов в предни позиции.

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