Треньор с опит в Ла Лига отказа на Лудогорец, за да стане национален селекционер на родината си

Ръководството на Лудогорец продължава усилено да търси нов треньор на отбора. Преди дни "орлите" официално се разделиха с Руи Мота след поредното разочароващо представяне на тима - загубата с 4:5 в Бистрица. Разградчани изостават на 9 точки от лидера в класирането на Първа лига Левски с мач по-малко. Освен това Лудогорец записа и две поредни загуби в Лига Европа след победата в първия кръг, и преди мача за Купата на България бе в серия от 5 поредни мача без победа във всички турнири.

Лудогорец продължава да търси заместник на Руи Мота

След като съдбата на Руи Мота стана ясна, се заговори, че в Лудогорец разглеждат няколко опции за нов треньор - както специалист с опит в българския шампионат, така и треньор, който е бил начело в топ 5 първенствата на Европа. По последна информация на "Тема Спорт" в Разград са получили отказ от световноизвестен наставник. Става въпрос за сръбския специалист Велко Паунович.

48-годишният е бил един от вариантите за нов треньор на Лудогорец. За последно сърбинът бе начело на елитния испански Овиедо, откъде си тръгна в началото на октомври месец. След това той е получил покана от Лудогорец, но е пожелал над 1 милион евро на година, за да поеме "орлите". В кариерата си е водил още младежкия тим на Сърбия, Чикаго Файър, Рединг, Гуадалахара и Тигрес. В крайна сметка Паунович е отказал да поеме българския шампион, тъй като е и получил по-добро предложение и ще стане селекционер на националния отбор на Сърбия.

ОЩЕ: Лудогорец не може да намери треньор "от днес за утре"