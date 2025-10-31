Лудогорец не може да намери треньор „от днес за утре“

След драматичната победа над Черноморец за Купата на България с 3:2 вчера, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори за мача и за ситуацията с треньора на отбора. Той заяви, че не е ясно кога „орлите“ ще имат нов треньор. Румънецът обясни, че в момента се водят преговори да се прекрати договора на досегашния треньор. Руи Мота беше отстранен от поста на старши треньор след загубата от ЦСКА 1948 с 4:5.

Временен наставник на Лудогорец остава Тодор Живондов

Първо Моци сподели мнението си за срещата с Черноморец: „Важното беше да победим в този мач и да няма продължения, защото ни чака тежък мач във Варна. Не е лесно да играеш срещу такива отбори. Доволен съм, че победихме“. Последва и коментар по ситуацията с треньорския пост: „В този момент г-н Живондов ще води отбора. Ръководството ще преговаря с Руи Мота за прекратяване на договора. Ще разберете, ако има новина от нашия сайт и клуба.

От Лудогорец все още не са търсили треньор

Не мога да кажа дали ще е българин или чужденец. Нещата с Мота се случиха преди ден и половина. Не сме търсили треньор, за да имаме варианти. Трябва да изчакаме да се прекрати договора на Мота. Не може от днес за утре да се намери треньор. Няма да има други промени на този етап, но ще видим в бъдеще как ще продължат нещата. Преговаряме за прекратяване с Руи Мота и неговия щаб“, завърши румънецът.

