Треньорска оставка в Първа лига след поредна издънка

Новакът в елита на българския футбол - Добруджа, претърпя ново разочарования, след като отстъпи на Арда Кърджали с 0:2 като домакин в среща от 11-ия кръг на efbet Лига. Голове на Бирсент Карагерен през първото полувреме и на Вячеслав Велев в добавеното време на втората част осигуриха трите точки на кърджалийци. След мача треньорът на Добруджа Атанас Атанасов обяви, че ще подаде оставка.

Добруджа с осма загуба от началото на сезона - и Арда победи новака

Добруджа записа осма загуба от началото на сезона, като има само две победи и едно равенство в шампионата. Атанасов вярва, че отборът му е стоял равностойно на този на Арда, но за пореден мач не са имали късмет. Той смята, че резултатите не отговарят на играта и представянето на неговия тим, но знае, че когато няма резултати, най-логичното е треньорът да поеме отговорността.

Атанас Атанасов обяви, че ще хвърли оставка след поражението

"За пореден път ще го кажа - който е гледал, видял е какъв гол ни отбеляза Арда. Имахме две-три ситуации, равностоен мач беше. Не мога да кажа, че сме ги надиграли, но и те не ни надиграха. Грешки, но никой не го интересува това нещо. Явно аз не нося късмета, ще говоря с ръководството, ще си подам оставката. Когато нямаш дълго време спортен шанс... Нашите момчета се стараят, стоим добре тактически, но като ги няма резултатите, знаете какво става", заяви Атанасов.

Какво е лекарството ли? За лекарство - не знаеш кой кога ще сбърка. Ако знаех, че Гальо, който в миналия мач пази много добре, ще сбърка така, щях да сложа Аргилашки да пази днес. Новаци сме и нямаме резултати. Това е най-важното. Горе-долу знам какво е мнението на президента, но в крайна сметка нещо трябва да се промени, за да тръгне отборът напред. Не, не ме е страх от мача с ЦСКА. Никой отбор не ни е пречупил с игра, снощи например сте гледали Левски - Берое, там разликата беше голяма. Нямаме кой да ни подава с две ръце топката, на нас ни отменят голове", добави още той.

