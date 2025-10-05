Войната в Украйна:

Треньорска оставка в Първа лига след поредна издънка

05 октомври 2025, 18:39 часа 626 прочитания 0 коментара
Новакът в елита на българския футбол - Добруджа, претърпя ново разочарования, след като отстъпи на Арда Кърджали с 0:2 като домакин в среща от 11-ия кръг на efbet Лига. Голове на Бирсент Карагерен през първото полувреме и на Вячеслав Велев в добавеното време на втората част осигуриха трите точки на кърджалийци. След мача треньорът на Добруджа Атанас Атанасов обяви, че ще подаде оставка.

Добруджа записа осма загуба от началото на сезона, като има само две победи и едно равенство в шампионата. Атанасов вярва, че отборът му е стоял равностойно на този на Арда, но за пореден мач не са имали късмет. Той смята, че резултатите не отговарят на играта и представянето на неговия тим, но знае, че когато няма резултати, най-логичното е треньорът да поеме отговорността.

Добруджа

Атанас Атанасов обяви, че ще хвърли оставка след поражението

"За пореден път ще го кажа - който е гледал, видял е какъв гол ни отбеляза Арда. Имахме две-три ситуации, равностоен мач беше. Не мога да кажа, че сме ги надиграли, но и те не ни надиграха. Грешки, но никой не го интересува това нещо. Явно аз не нося късмета, ще говоря с ръководството, ще си подам оставката. Когато нямаш дълго време спортен шанс... Нашите момчета се стараят, стоим добре тактически, но като ги няма резултатите, знаете какво става", заяви Атанасов.

Какво е лекарството ли? За лекарство - не знаеш кой кога ще сбърка. Ако знаех, че Гальо, който в миналия мач пази много добре, ще сбърка така, щях да сложа Аргилашки да пази днес. Новаци сме и нямаме резултати. Това е най-важното. Горе-долу знам какво е мнението на президента, но в крайна сметка нещо трябва да се промени, за да тръгне отборът напред. Не, не ме е страх от мача с ЦСКА. Никой отбор не ни е пречупил с игра, снощи например сте гледали Левски - Берое, там разликата беше голяма. Нямаме кой да ни подава с две ръце топката, на нас ни отменят голове", добави още той.

Стефан Йорданов
