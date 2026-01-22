Треньорът на Арда: ЦСКА ще изглежда по-добре от това, което беше през първия дял – чака ни труден мач

Треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев коментира подготовката на неговия тим за пролетния дял на първенството. Бившият защитник говори пред колегите от „Спортал“ като сподели, че очаква труден мач срещу ЦСКА. Двата тима се изправят един срещу друг на 6 февруари, петък от 17:45 часа, като срещата ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Тунчев, който е двукратен шампион на България с ЦСКА, обърна внимание и на сериозните инвестиции в бившия му клуб. Той бе категоричен, че стоежът на стадион „Българска армия“ е плюс както за „червените“, така и за целия роден футбол.

„Нормално е целта ни да бъде отново да се класираме в Европа“

„Вторият полусезон със сигурност ще бъде доста труден. Апетитът идва с яденето. Нормално е целта ни да бъде, ако можем отново да се класираме в Европа. Със сигурност ни чака труден мач срещу ЦСКА. Те взеха доста футболисти, ще изглеждат по-добре от това, което беше през първия дял. Винаги е трудно срещу ЦСКА, и то в София. Някакъв плюс е, че мачът няма да е на „Българска армия“, а на Националния стадион“.

„Строежът на „Армията“ е плюс както за ЦСКА, така и за българския футбол. Далеч съм от Локомотив Пловдив, честно казано. Не съм запознат в детайли. Хубаво е, че се строи стадион и там. Във Варна също се строи - когато играхме с Черно море, минахме покрай "Юрий Гагарин", има някакъв напредък. В Кърджали също се изгражда нещо - тренировъчен терен до стадиона. През пролетта ще бъде интересно, не само в челото. В средата сме пет-шест отбора, които искаме да сме във втората четворка. Важно е и какво ще бъде времето в началото на полусезона, това също ще повлияе“.

„Ако разполагаме с добри терени, нямам против да бъдат повече отбори в групата. Мисля, че правилото за българите помага. Колкото повече български футболисти имат възможност да играят, по-добре за националния отбор. Не е лесно да си спортен журналист и да съставиш тройка за „Футболист на годината“. На пръв поглед Илия Груев - в последно време играе в Премиър лийг. Другият футболист е Кирил Десподов, той е един от нашите лидери. С третия се затруднявам“, зави Александър Тунчев.

