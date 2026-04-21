Третият в Турция примамва Макун с огромна заплата, Левски иска поне 3 милиона евро за звездата си

Един от водещите отбори в Турция примамва звездата на Левски Кристиан Макун с огромна заплата. Става дума за тима на Трабзонспор, който в момента се намира на трето място във временното класиране в Суперлигата на югоизточната ни съседка. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Ръководството на „сините“ е готово да се раздели с централния защитник, но само срещу сума над 3 милиона евро.

Трабзонспор отдавна иска Кристиан Макун

Трабзонспор отдавна проявява много сериозен интерес към Кристиан Макун. Турският клуб искаше да го вземе още през зимата, но тогава до сделка така и не се стигна. Сега ситуацията е коренно различна. От Трабзон вече са постигнали договорка за личните условия на венецуелския национал като остава единствено ръководствата на двата клуба да се споразумеят за трансферната сума, която ще бъде платена за защитника.

Макун ще получава поне три пъти повече пари в Турция

Кристиан Макун пък ще получава много сериозна заплата, ако се съгласи да премине на стадион „Шенол Гюнеш“. Според информациите шефовете на Трабзонспор изкушават звездата на Левски с три пъти по-високо месечно възнаграждение. Самият футболист е готов да подсили турския клуб, който през новия сезон най-вероятно ще играе във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

