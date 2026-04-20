В желанието си да вземе повече българи: Левски хвърли око на трансферна цел на ЦСКА

Левски ще се насочи към българския пазар по време на летния трансферен прозорец. „Сините“ искат да привлекат няколко родни футболисти, за да могат да спазят новото правило, което БФС наложи на клубовете. Както е известно, преди дни от централата обявиха, че от новия сезон всеки отбор у нас ще е задължен да има поне по един български състезател, който е роден след 1 януари 2003 година в стартовия състав, като той ще трябва да играе минимум 45 минути.

Левски иска Севи Идриз

Шефовете на Левски вече оглеждат кои млади български футболисти могат евентуално да привлекат. Според колегите от „Мач Телеграф“ един от набелязаните играчи е трансферна цел на ЦСКА. Става дума за 18-годишното крило на Локомотив Пловдив – Севи Идриз. Той е бил харесан лично от треньора на столичани Хулио Веласкес. Големият плюс на младока е, че вече е титуляр в състава на „смърфовете“ и е наясно какво е да играеш в Първа лига.

Локомотив Пловдив няма да се раздели лесно с крилото

Привличането на Севи Идриз на „Герена“ обаче няма да бъде никак лесна задача за Левски. Причината е, че крилото има договор с Локомотив Пловдив до лятото на 2029 година, което означава, че „сините“ ще трябва да извадят немалко пари, за да го вземат. В последно време ръководствата на двата клуба са в отличи взаимоотношения, като Левски често се подсилва с футболисти на „смърфовете“. В случая с Идриз обаче „черно-белите“ може да решат да го продадат на ЦСКА, ако „червените“ извадят по-добра оферта.

