Тревожни новини от Гърция за капитана на българския национален отбор

14 април 2026, 18:45 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook / BulgarianNationalTeam
Гръцки медии обявиха новината за предсрочното приключване на сезона за капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов. Причина за това е наложилата му се операция, целяща да излекува хроничен проблем. Българинът ще пропусне предстоящото дерби на клубния му отбор ПАОК Солун с АЕК Атина на 19-и април от 18:00 часа.

Кирил Десподов ще претърпи операция

Десподов ще премине през операция на палеца на левия си крак, който не се повлиява от лечение с медикаменти или терапия. Той ще пропусне всички 6 "финални" мача, които ПАОК има до края на сезона в първенството и купата, включителано остава аут и за мачовете на българския национален отбор през юни срещу Молдова и евентуално срещу Косово.

"В битката да се пребори отново за титлата, ПАОК претърпя сериозна загуба, тъй като се очаква Кирил Десподов да се подложи на операция заради проблем с костта на палеца на левия крак", съобщи Димитрис Цорбацоглу.

"Лошото за ПАОК е, че Десподов излиза от строя точно в момент, в който атакуващата линия на тима е натоварена, умората е много. Андрия Живкович също не тренира пълноценно и работи по индивидуална програма".

Това обаче не е първата контузия за крилото на ПАОК. По-рано през сезона се появиха проблеми с глезена, с мускулите и с гърба му.

"Решението изглежда вече е взето и 29-годишният играч е готов да се подложи на операция за отстраняване на проблема. Десподов автоматично е извън игра до края на сезона и не може да се разчита на него за нито един от шестте оставащи мача на ПАОК - пет в плейофите за първенството и финала за Купата срещу ОФИ Крит", коментира от своя страна athletiko.gr.

Жанина Колева Отговорен редактор
Национален отбор по футбол ПАОК Кирил Десподов
