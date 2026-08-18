Трагедия във Варна: Разследват смъртта на две неродени бебета

Разследват случай, при който родилка от Варна е загубила бебето си само два дни преди раждането. Междувременно друга жена разказа в ефира на Нова телевизия за сходен случай от първата си бременност през 2022 г. Ивона Божкова вече е майка на 8-месечно момиченце, но преди години губи неродения си син дни преди термина.

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Разказ за случилото се

Жената споделя, че при последната фетална морфология, я успокоява ме, че всичко е наред. Седмица преди термина Ивона спира да усеща движенията на бебето и по спешност отива в болница. "Най-лошото, което си помислих, беше, че може би пъпната връв се е увила около него. Изобщо не ми е минавало през главата, че той се е мъчил и вече не е жив", разказа тя.

След като лекарите установяват вътреутробна смърт на плода, по думите на Ивона ѝ предложили медикамент за предизвикване на контракции и да се прибере вкъщи, като раждането можело да започне след няколко дни. "Не можех да си представя, че току-що са ми казали, че в мен има мъртъв плод, и са готови да ме пуснат да си ходя. Просто плачех и се молех някой да ме приеме, за да приключи този ад", сподели тя.

В крайна сметка Ивона е приета в УМБАЛ "Св. Анна", където на следващата сутрин ражда мъртвото си дете.

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От "Майчин дом" отричат да изпращат пациентки вкъщи при установена вътреутробна смърт. От лечебното заведение уточняват, че след започване на медикаментозното предизвикване на раждането пациентката остава под лекарско наблюдение до приключване на родоразрешението и стабилизиране на състоянието ѝ.

Аутопсията показва, че бебето е получило мозъчен оток, един масивен и три по-малки инфаркта. По-късно Ивона разбира и че има миома с размер около 10 сантиметра, за която твърди, че не е била информирана.

Лекарят, проследявал Ивона в началото на бременността, д-р Даниела Василева, отказва коментар по медицинската документация, но посочва, че вътреутробната смърт може да бъде резултат от остри, внезапно настъпили и непредвидими състояния.

Д-р Атанас Цонев, който е извършил последната фетална морфология и е поел ангажимент да проведе раждането, заявш, че не е бил проследяващият лекар. По думите му между последната му среща с пациентката и загубата на бебето са изминали около 26 дни. „Не разполагам с информация дали през тези 26 дни са извършвани други ехографски или доплерови изследвания, какви са били стойностите на кръвното налягане, имало ли е отоци, промени в лабораторните показатели или други оплаквания“, посочи Цонев.