Отиде си обичаният музикант и текстописец Боян Христов. Дълго време той се бореше с тежко онкологично заболяване, за което имаше кампания за набиране на средства за помощ в лечението му. Това е голяма загуба за всички, които обичаха Боян и които през годините се докоснаха до неговия изключителен талант.

Кой е Боян Христов

Боян Христов е музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор, вокален педагог.

Работил е с едни от най-големите имена в българската поп музика: Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева, Мариана Попова и др. Боян Христов е роден в Пловдив в семейство на музиканти: майка му е класически музикант, а баща му свири в група. Въпреки това сам развива интереса си към това изкуство. От малък искал да се занимава с музика и винаги е бил обграден от качествена и стойностна такава. С песента на Лайнъл Ричи "Hello" от Боян печели първо място на конкурса за млади поп изпълнители на предаването "Хит минус едно", пише БНР в представяне за негово гостуване в "Нощен хоризонт" през 2024 г.

По образование е актьор, а по призвание - музикант. Приема себе си като нещо повече от певец. От ранна възраст иска да е част от целия процес по създаване на един музикален проект – затова Боян Христов пише музика, аранжира я, измисля концепция, която да представя артист в определена светлина. Той не просто пише песен, която да продаде на артиста, а се стреми да извади всичко от артиста и това, което извади, да бъде истинско без да се гони комерсиалност в лошия смисъл на думата. Идеята е това, което ще се роди, да бъде истинско, да бъде качествено и артистът да се чувства добре с това.

Екипът на Actualno.com изразява своите най-искрени съболезнования на близките и семейството на Боян Христов!