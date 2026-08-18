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Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

18 август 2026, 10:22 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25% и 30% по-малко. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а през 2025 г. бяха около 130 000 декара в същия период. Това съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов в ефира на БНТ. Той добави, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока.

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"Според днешната прогноза основно в северозападната част на страната очакваме и силен вятър, а в тези условия пожарите се развиват изключително бързо, затова апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от това, което показват статистическите данни", каза още той.

Той посочи, че човешката дейност е основен фактор за пожарите. Почти 100 човека тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар, но санкциите сами по себе си не решават проблема, важно е да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени.

"Тази година използвахме повече дронове, от една страна – за мониторинг, от друга – за процеса по разузнаване, докато се развива пожарът. От мястото на пожарите беше предоставяно видео, а бяха използвани и вече монтирани статични и динамични камери. На този етап камерите са главно в Югозападна България, но предстои да бъдат поставени такива в цялата страна", посочи Джартов.  

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Относно това дали ще имаме собствена авиационна техника и средства за помощ за гасене от въздуха, той обясни, че това зависи основно от предвидените средства в бюджета.

Джартов обясни, че винаги има нужда от допълнителна наземна техника, защото тя се амортизира. "Имаме сключени договори за пожарни автомобили и очакваме доставките, надяваме се да се случат до края на годината. Има 285 автомобила по програма „Околна среда“. Очакваме и 3000 комплекта дрехи за гасене на горски пожари и работа на открито", добави той.

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Пожари Горски пожари Александър Джартов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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