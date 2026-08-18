Спорт:

Бивш наставник на България: Хари Кейн е основният претендент за „Златната топка“

18 август 2026, 10:18 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш наставник на България: Хари Кейн е основният претендент за „Златната топка“

Германската футболна легенда Лотар Матеус вижда нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн като фаворит за тазгодишната „Златна топка“. „В сряда англичанинът ще получи „Златната обувка“ като най-добър реализатор в Европа. За мен Кейн е и основният претендент за „Златната топка“, коментира Матеус за телевизия Sky Sports.

Англичанинът изпрати страхотен сезон с Байерн

65-годишният специалист, който е и бивш национален селекционер на България, смята, че Кейн заслужава наградата повече от всеки друг. Церемонията по връчването на „Златната топка“ ще се проведе за първи път в Лондон на 26 октомври.

Лотар Матеус изтъкна играта на Хари Кейн за Байерн, казвайки, че нападателят е спечелил дубъл в Германия и е показал „изключително представяне“ през цялата година, без да премине през нито един слаб период.

„Фактът, че пропусна финала както на Световното първенство, така и в Шампионската лига, е единственият недостатък“, добави Матеус.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Хари Кейн и Байерн Мюнхен бяха елиминирани от Пари Сен Жермен на полуфиналите в Шампионската лига, а националния отбор на Англия загуби от Аржентина на полуфиналите на Мондиал 2026.

Самият Кейн бе по-предпазлив относно шансовете си за отличието, като при завръщането си към тренировките на Байерн заяви, че е направил всичко възможно с представянето си, а резултатът сега зависи от гласуващите.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен стартира преговори за бивша звезда на Лудогорец, гласят го за заместник на Хари Кейн

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Национален отбор по футбол Лотар Матеус Златната топка Германия отбор Хари Кейн
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес