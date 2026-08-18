Бивш наставник на България: Хари Кейн е основният претендент за „Златната топка“

Германската футболна легенда Лотар Матеус вижда нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн като фаворит за тазгодишната „Златна топка“. „В сряда англичанинът ще получи „Златната обувка“ като най-добър реализатор в Европа. За мен Кейн е и основният претендент за „Златната топка“, коментира Матеус за телевизия Sky Sports.

Англичанинът изпрати страхотен сезон с Байерн

Lothar Matthäus:



"For me, Harry Kane is the leading contender for the Ballon d’Or. I look at the entire year, not just one game or one World Cup. Several players won the Spanish league with Barcelona and then became world champions with Spain, but was there THE one player who… pic.twitter.com/Lm8G8AvfIm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 17, 2026

65-годишният специалист, който е и бивш национален селекционер на България, смята, че Кейн заслужава наградата повече от всеки друг. Церемонията по връчването на „Златната топка“ ще се проведе за първи път в Лондон на 26 октомври.

Лотар Матеус изтъкна играта на Хари Кейн за Байерн, казвайки, че нападателят е спечелил дубъл в Германия и е показал „изключително представяне“ през цялата година, без да премине през нито един слаб период.

„Фактът, че пропусна финала както на Световното първенство, така и в Шампионската лига, е единственият недостатък“, добави Матеус.

Хари Кейн и Байерн Мюнхен бяха елиминирани от Пари Сен Жермен на полуфиналите в Шампионската лига, а националния отбор на Англия загуби от Аржентина на полуфиналите на Мондиал 2026.

Самият Кейн бе по-предпазлив относно шансовете си за отличието, като при завръщането си към тренировките на Байерн заяви, че е направил всичко възможно с представянето си, а резултатът сега зависи от гласуващите.

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