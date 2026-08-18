Бивш социален министър за преговорите: Прокраднаха се искания въобще да няма МРЗ

По време на разговорите за новия менанизъм за определяне на минималната работна заплата са се прокраднали искания въобще да няма МРЗ, защото в Европейския съюз има 8 държави без МРЗ. Това обяви Христина Христова, бивш социален министър.

"Добра работа и то експертно е свършена за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Доброто е, че вече са определени критериите и механизма. Има объркване на понятието актуализация на 4 години, а те решиха да е на 3, което е оценка на адекватността. МРЗ ще се определя всяка година", обясни тя.

"Европейската директива не изисква точно как държавата да постигне крайната цел или резултата за минималната работна заплата (МРЗ), има референтна стойност 50% от средната работна заплата (СРЗ), а държавата да си определи. За първи път виждам, че е работено експертно от синдикати и държава. Новото, което е важно и това е философията, че работодателите и синдикатите ще уговарят диапазона на МРЗ за всички работни заплати – от колко до колко, а държавата ще определи спрямо диапазона своето решение. Остават си 4 индикатора, а за тях говорим и за първи път има яснота. Има и въпроси, които мисля, че трябва да се отговори – остава покупателната способност на МРЗ спрямо издръжката на живота и ще се мери с инфлацията – индекс на цените в малката потребителска кошница на тези 20% от населението с най-ниски доходи", обясни Христова.

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Тя даде пример за медианата работна заплата. "Да се гледа медианата заплата е много справедливо, това не е средната заплата, но се изчислява като се напишат стойностите на 10 или 1000 работника и се взима по средата стойността работника. Например малко предприятие е с 3 души и имат 1000, 1500 и 10 000 евро на началника. Медианата заплата е средното число – 1500 евро. Но досега както мерим средното аритметично, излиза, че е 4160. Това е стар порок на нашето измерване на СРЗ", категорична е тя.

У нас дялът на хора на МРЗ е голям

Христова обяви, че при разговорите се прокраднали искания въобще да няма МРЗ, защото има 8 държави в ЕС без МРЗ, "но там е силно КТД по браншове, по региони, по предприятия. И трябва да има минимална цена на труда".

Христина Христова посочи, че в другите държави хората на МРЗ са 2, 5, 7%, а у нас 20 – 25%:

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"Затова темата за МРЗ е полезна, защото по света са малко хора нискоквалифицирани и с ниско образование", заяви тя пред БНР.

Според нея хората у нас са мъдри и разумни. Така тя определи участниците в анкетата за МРЗ в Кюстендил, които посочиха, че МРЗ не трябва да е проблем на държавата, а да бъде сивата икономика.

И обясни, че у нас хората на МРЗ са 20%. "И това е ключов проблем и трябва да се изясни дали имаме толкова неквалифицирани хора, защото МРЗ е за хора без квалификация и нямат производителност, принос към БВП на държавата. У нас е 20-25% - между 500 и 600 000 души, и там се крие голям дял на сивата икономика", допълни бившият министър.

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