Рок идолът на младите - Yungblud, катастрофира с мотор (СНИМКИ)

Британският рок музикант Yungblud е счупил крака си при инцидент с мотоциклет, но е заявил, че травмата няма да попречи на концертните му изяви, съобщава за Music News. Новината беше съобщена в публикация в социалните мрежи, придружена от снимки на превързания крак на изпълнителя. Според представител на певца, потвърдил информацията пред "Billboard", инцидентът е станал миналата седмица по време на годишното събиране на мотоциклети в Стърджис, Южна Дакота.

Подробности

Преди концерта си там на 9 август Yungblud е забелязан да кара кросов мотоциклет. По време на самото шоу той се появил с видимо накуцване, като споменал пред публиката, че е нарушил лекарските си нареждания да не излиза на сцена. От сцената той също така е консумирал уиски.

Още: Най-трудната песен на Led Zeppelin (ВИДЕО)

Въпреки травмата певецът е категоричен, че ще продължи турнето си. В публикацията си той е адресирал предстоящите си участия на фестивали във Вилар де Моурош в Португалия и Пукелпоп в Белгия. Изпълнителят, чието истинско име е Доминик Ричард Харисън, в момента промотира албума си "Idols" от 2025 г. и съвместния си проект с Aerosmith, предава БГНЕС.