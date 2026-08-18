"В България всичко е половинчато - от залите до магистралите": Анализ защо "Арена Бургас" ще трябва да се достроява

"Арена Бургас" ще трябва да се донаправи, включително и конструктивно. А ако беше избрана софийската зала, трябваше да се строи наново или да се градят кули вътре в нея и пак нямаше да стане. Това коментира разследващият журналист Григор Лилов, който твърди, че базира изводите си на анализа на няколко архитекти и строителни инженери.

"Вече имам проектните данни на двете зали – софийската и бургаската. Имам и оценката от няколко архитекти и строителни инженери. Благодаря им от сърце за приятелската помощ", започва анализа си на залите-кандидати за "Евровизия" Лилов.

Софийска зала "Арена 8888" не отговаря на изискванията

Още: Туроператорите: Туристите да не бързат с резервациите за "Евровизия"

"Задължително ще отбележа, че прословутата софийска зала „Арена 8888” въобще не може да отговори на едно основно изискване – да се монтира висящо оборудване ( LED екрани, озвучаване, лазери, ТВ платформа и др.) с обща тежина от 100 тона на 15 метра височина над сцената. Поради нейната конструкция и изпълнение допустимото натоварване на покрива е до 30 кг на кв. метър. Възможностите й са максимум 50 тона. Следователно за София вариантите бяха 3 . Първите два са строителство на нова зала или пълна реконструкция на съществуващата – т.е. подсилване на основи, стени, вдигане на височина и т.н., което като цена можеше да излезе почти като нова. Има и трети вариант. 100-те тона могат да се монтират на наземно изградени кули вътре в залата – напълно възможна задача. Но тогава възникват проблеми с видимостта от една страна, а от друга – с акустиката", пише Лилов.

По думите му възниква и допълнителен проблем – самата сцена, заради изискването за подвижност, ще има височина, което ще "изяде" част от разстоянието между нейния под и тавана. "Дори с кулите постигането на необходимата минимална светла височина от 15 метра между сцена и висящо над нея оборудване е спорно (според консултантите ми – невъзможно). Освен това над оборудването ще трябва да остане достатъчно пространство за вентилация и отвеждане на топлината от него, а то напълно ще липсва", допълва Лилов.

"Арена Бургас" също се оказва непригодна

Според журналиста и бургаската „Арена" също се е оказала непригодна изцяло за изискванията на такъв концерт, "макар че творците й твърдят обратното".

Още: В защита на опита и капацитета на Бургас: Спомнете си Spirit of Burgas

"Архитект Ивайло Петков е основател на архитектурно бюро DESET architects и един от основните автори и проектиращи архитекти на мултифункционалната спортна зала. Той заяви, че покривът й е проектиран да поеме натоварване от около 300 тона, докато изискванията на Евровизия са за 100 тона оборудване. Според документацията товароносимостта му е 60 килограма на квадратен метър. При площ от 5400 квадратни метра под него теоретично могат да се закачат към 300 тона. Височината в централната част е 26 метра – повече от достатъчна за разлика от софийската. Теоретично тези 60 кг на метър напълно стигат!", коментира Лилов.

"Практически обаче и 100-те тона ще изискват построяването на специална носеща конструкция от нови стоманени ферми. Какъв е проблемът? Ако туриш оборудването директно да виси на площадка, вързана с въжета към само няколко точки, носещата конструкция и покривът ще рухнат. Затова тежестта трябва да се разпредели върху голяма площ, за да може сводът да я понесе. Следователно за тегло от 100 тона ще трябва да се изгради нова конструкция на пода на залата., за да се разпредели равномерно това тегло по тавана й. Тези 100 тона заедно с тежестта на самата конструкция (около 20 и няколко тона) заедно с необходимия резерв от устойчивост ще изискват вероятно около 2200-2300 квадрата от носещата конструкция на покрива, за да се разпредели еднакво върху кв.адратурата тяхната тежест", допълва журналистат.

"По-сложното решение е ако сцената не е центрирана в самия пъп на залата. Дълго е за обяснение защо и ще си го спестя. Инженерно и технически е трудно осъществимо. Затова е почти сигурно, че тя ще бъде точно в средата на това пространство. Хм, половината от трибуните или едната цяла трибуна (в зависимост от ориентацията на сцената) няма да виждат какво ще става на нея освен на огромния LED куб, който ще виси от тавана. Но дори и да е там, ще се наложи изграждането на тази нова носеща конструкция. От земята с много електромотори и хидравлика и с компютърно управление ще бъде вдигана постепенно към тавана, докато се закрепи към носещите го греди, вкл. и с паяжина от стоманени въжета. Наред с това ще се търсят решения и за акустиката, понеже засега тя въобще не отговаря на изискванията. С две думи – ще е необходимо нещо като дострояване", категоричен е той.

Архитектите на са виновни, а корупцията

Още: Според критиците "Арена Бургас" не е посрещала концерт, съмнения дали таванът ще издържи

Според Лилов за недостатъците на залите не трябва да бъдат винени архитектите.

"Те работят по задание – за обществени строежи каквото им поръча властта и с каквито параметри е определила. Освен това и при двете зали имаше маса анекси към договорите с изпълнителите на строителството, с които стойността им се увеличи – на софийската до 120 млн., като същевременно се порязаха 10 000 места от капацитета й, помощни помещения и размера на паркинга (имах навремето разследване), на бургаската – над 70 млн", пише Лилов.

"Крадено е яко! Пускам този пост заради този проблем. Как се оказа така, че в България всичко е половинчато – от залите до магистралите ни, как по цена всичко отговаря на най-високите световни критерии и дори ги превъзхожда, но по изпълнение е далеч-далеч назад от тя?. Отговорът е ясен – корупцията! И търпимостта на народа към нея", завършва той.