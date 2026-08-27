На Путин не му пука от ЦРУ: Илиян Василев предупреди Радев какво следва за България

Както вече предупредих абонатите на брийфа, срещите на Ратклиф в Москва трябва да се разглеждат в контекста на необявеното предварително учение на четири страни от НАТО в Балтийско море и демонстрацията на потенциално преобладаваща сила срещу Калининградска област. Това е предупреждение към Москва да не си мисли, че само защото Тръмп е в Белия дом, може безнаказано да реализира плановете си за провокации срещу Великобритания и други страни от НАТО. Или да ескалира войната в Украйна. Това написа в профила си във Facebook бившият ни посланик в Русия Илиян Василев.

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Той изтъква и нещо по-важно — и то е насочено към Радев и съветниците му. „Путин вече веднъж не се съобрази с американските предупреждения. През 2021–2022 г. те бяха отправени включително от тогавашния директор на ЦРУ Уилям Бърнс. Москва не ги послуша и нападна Украйна. Няма никаква гаранция, че сега Путин ще послуша пратеника Ратклиф. Най-много да нареди операциите да бъдат прикрити с познатата схема „их там нет“ — действия без официално поемане на отговорност.

И това прави България особено уязвима. У нас продължава да тегне наследството на договореностите между българските и руските служби — от времето на Цацаров и Чайка, през Борисов, а сега и при Радев — за пасивна позиция спрямо работата на руските структури и агенти в България. Не е ли показателно, че през всичките тези години практически няма разкрити, да не говорим за задържани и осъдени, руски агенти у нас? То не бяха взривове, новичоци. Знаем за няколко неуспели опити за убийства, а колко са успели и останали умишлено неразкрити, заради договореното от властите умишлено бездействие на службите“, припомня той.

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Тогава какво следва?

„Повече взривове, повече „Новичок“, повече дронове срещу нас“, дава отговор Василев.

„На този фон, ако някой си мисли, че НАТО ще ни пази, докато Радев и неговите съветници си въобразяват, че могат да гарантират сигурността на България чрез примиренческа позиция към путинските ексцесии, дълбоко се лъже. НАТО не може да компенсира дефицита на решителност у нашите властимащи“, категоричен е той.

По думите му на карта е поставена не толкова готовността на съюзниците ни да ни защитят, а желанието и способността на властите ни да се противопоставят на Русия и да продължават антиукраинската си линия, която в момента изцяло съвпада с европейската и американска политика.

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„Защото ако българската държава сама отказва да разпознава и пресича руските хибридни операции, шпионаж и саботаж, няма как да очаква НАТО да върши вместо нея работата по защитата на собствената ѝ територия. Най-опасната заблуда е да вярваме, че като обявим, че Русия не е заплаха за нас, то Путин ще ни помилва. Това не е само опасна делюзия, това е държавна измяна.

И ако това не е основание за свикване на КСНС, здраве му кажете. Но Йотова едва ли ще го направи, защото без Радев да и натисне бутона, тя няма да действа. И това е дългосрочния ни проблем при избора на президент, ако тя спечели изборите“, завършва Илиян Василев.