ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 3 септември

На днешния трети септември спортната програма е повече от разнообразна. Можем да наблюдаваме футбол - както от родните терени, така и световен. Във волейбола главното събитие продължава да е Европейското първенство за жени. US Open държи света на тениса под пара. Обиколката на Испания в колоезденето продължава, а българският ефир ни е предвидил още голф и Световно първенство по преодоляване на препятствия.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 3 септември

13:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12, Евроспорт 1

14:00 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1

14:30 Голф: Обиколка на Испания, етап 12, Макс спорт 1

15:00 Преодоляване на препятствия: Обиколка на Испания, етап 12, БНТ 3

16:00 Волейбол: Европесйко първенство за жени, Полша - Нидерландия, Макс спорт 2

17:30 Тенис: US Open, Евроспорт 2

18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:00 Волейбол: Европейско първенство за жени, Германия - Турция, Макс спорт 2

19:00 Футбол: Купа на Италия, Палермо - Мантова, Макс спорт 3

20:00 Футбол: Втора лига, Берое - Монтана, Диема спорт

21:45 Футбол: Лига 1, Тулуза - Лил, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на Италия, Каляри - Верона, Макс спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Сосиедад - Селта Виго, Макс спорт 4