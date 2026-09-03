Защо толкова много страни искат да влязат в ЕС, но не и най-богатите

9 страни кандидатки се надпреварват да влязат в Европейския съюз. 3 от най-богатите демокрации в Европа обаче правят всичко възможно, за да останат извън него. Отслабва ли привлекателността на ЕС за най-богатите на континента, анализира Евронюз.

Украйна и Молдова приключиха с проверката на законите си спрямо правилата на ЕС. Черна гора е затворила 18 от 33-те си преговорни глави, преследвайки самопровъзгласилата се цел за членство „28 по 28“. Албания се надява да приключи преговорите до 2027 г. Всяка от тези кандидатки е по-бедна, по-малко институционално сигурна или по-близо до границите на Русия, отколкото някога ще бъде Исландия, и всички искат да се присъединят към ЕС.

Исландия, по-богата и по-стабилна от повечето съществуващи държави-членки на ЕС, каза „не“. На 29 август избирателите отхвърлиха възобновяването на преговорите за присъединяване към ЕС с 52,8% срещу 47,2%. Исландия остава в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство, обвързана с единния пазар както преди. Тя просто не иска да се превърне в нещо повече.

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Защо Исландия каза „не“

За страните кандидатки членството в ЕС е трансформиращо. „Ползите от членството в ЕС са различни за богатите, вече интегрирани страни“, коментира Тинатин Ахвледиани, ръководител на програмата за разширяване в Центъра за европейски политически изследвания (CEPS).

Кандидати като Украйна или Черна гора получават геополитическа опора, достъп до средства и рамка за реформи, която прави отстъплението политически скъпоструващо. Исландия вече има по-голямата част от икономическите аргументи, покрити чрез ЕИП, а сигурността ѝ е гарантирана от НАТО. Това, което оставаше на масата, беше предимно в сферата на политиката - място в институциите на Брюксел като контрапункт на повече суверенитет.

„Тези ползи са по-малко осезаеми за избирателите, отколкото икономическата конвергенция или демократичната консолидация“, казва Ахвледиани. „За страните, които вече имат просперитет, стабилност и достъп до пазара, ЕС трябва да представи по-силни политически аргументи за членство.“ Исландия е тестовият случай за този аргумент и според собствените ѝ думи ЕС не го е представил достатъчно убедително.

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Кампанията „за“ имаше реални аргументи, с които да работи. Лихвен процент на централната банка от 8%, срещу 2,25% на ЕЦБ, и нарастващо напрежение в Арктика, откакто Доналд Тръмп възобнови преговорите за придобиване на Гренландия. Това не беше достатъчно. Дори аргументът за сигурността, който първоначално върна въпроса за ЕС в политическия дневен ред на Исландия, не можа сам по себе си да преодолее съпротивата. „Опасенията за сигурността помогнаха въпросът за ЕС да се върне в дневния ред на Исландия, особено като се имат предвид променящите се трансатлантически отношения, продължаващата война на Русия в Украйна и все по-оспорваната Арктика“, казва Ахвледиани. „Но самата сигурност не беше достатъчна, за да спечели референдума.“

Главната причина - рибата

Почти всички са съгласни, че това, което наклони исландците към отговора „не“, беше рибата. Около 90% от риболовните компании в страната се противопоставиха категорично на членството, отказвайки да подчинят водите си на Общата политика на ЕС в областта на рибарството. Ахвледиани нарича рибарството „не просто икономически сектор“ в Исландия, а нещо, „тясно свързано с националната идентичност“. Според нея това е причината кампанията „не“ да спечели - „избирателите в крайна сметка преценяват геополитическите рискове спрямо много конкретни частни и вътрешни интереси. За Исландия рибарството и суверенитетът бяха по-непосредствени и политически важни от по-широкия стратегически аргумент за по-дълбока европейска интеграция.“

Мика Аалтола, финландски евродепутат от дясноцентристката група на ЕНП, прилага същата логика и към земеделието. Исландското овцевъдство, млечните продукти и оранжерийното производство оцеляват „зад високи тарифни бариери“, които правилата на ЕС биха променили. „Първичното производство в сурова среда е екзистенциално“, казва той, „а екзистенциалните неща не се обединяват“.

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Какво означава това за Брюксел

Брюксел се надяваше на различен резултат и имаше причини за това. Дипломати описаха исландското „да“ като тест за привлекателността на Съюза, доказателство, че той може да привлече богата, функционираща демокрация, а не само държави, търсещи спасение или реформи. Някои служители се надяваха, че съвместният тласък, заедно с напредъка на Черна гора по присъединяването, ще улесни по-широкия стремеж към разширяване, който да бъде "продаден" на скептичните столици в други части на блока.

Ахвледиани представи тази теза преди гласуването, твърдейки, че „да“ би показало, че ЕС е привлекателен не само за по-бедните или по-малко стабилни кандидати. „Не“-то усложнява този наратив: „Това не е добра новина за наратива за разширяване, но не е и отхвърляне на европейския проект“. „Не-то означава, че ЕС не може да използва Исландия като доказателство за тази допълнителна привлекателност.“ Според нея това, което се потвърждава, е структурно ограничение на позицията на Брюксел: „Икономическата интеграция не се превръща автоматично в политическа интеграция.“

Исландия не е изолиран случай сред богатите аутсайдери на Европа.

Норвегия е интегрирала приблизително 3/4 от законодателството на ЕС в своите закони чрез ЕИП, без никога да е провеждала гласуване за членство в полза на Брюксел. Анкетите тази година показват само 37% подкрепа за присъединяване срещу 49% против. Моделът е непроменен, откакто норвежците два пъти отхвърлиха членството - през 1972 г. и 1994 г.

Швейцария, вместо да търси място на масата за преговори, прекара последната година в задълбочаване на двустранните си споразумения. Богатите аутсайдери имат нещо, което другите кандидати нямат - работещи алтернативи на пълноправното членство, които осигуряват по-голямата част от икономическите предимства без политическа цена.

Предупредителен знак или еднократно явление?

Не всеки тълкува вота на Исландия като присъда за самото разширяване. Кристин Лойхтенмюлер от фондация „Конрад Аденауер“ призовава за предпазливост. Исландия, казва тя, „е много специфичен“ случай, оформен от десетилетия дебати за рибарството и суверенитета. Гласуването отразява „специфичните политически и икономически обстоятелства на Исландия“, а не е атестат за разширяването в по-широк смисъл.

Ахвледиани е съгласна, че Исландия е специален случай, но не и изолиран. Тя вижда урок, който стига директно до Осло. „Основният урок е, че ЕС не може да приема, че дълбоката икономическа интеграция естествено ще доведе до политическо членство. За страни като Норвегия и потенциално други богати европейски демокрации въпросът е каква допълнителна стойност предлага пълноправното членство в сравнение с вече съществуващите споразумения.“

За Украйна, Молдова и Западните Балкани този отговор е очевиден - сигурност и финансиране. За Исландия, Норвегия и Швейцария това не е така. Ахвледиани не смята, че решението е специален режим за членство, създаден за богатите демокрации. Тя смята, че е по-просто и по-трудно. „Това, което Брюксел може да подобри, е как комуникира и обяснява ползите от членството - политическо влияние, участие във вземането на решения, по-дълбока икономическа интеграция и стратегическа тежест в европейската архитектура на сигурност“, казва тя.

Разделителната линия в европейската политика не е между про-ЕС и анти-ЕС. Става въпрос за задържане на влияние в институциите на Брюксел или за задържане на контрол извън тях. Както Ахвледиани го формулира, „ако ЕС иска да остане привлекателен геополитически проект, той трябва не само да обяснява на кандидатите какво трябва да направят, за да се присъединят, но и ясно да формулира какво им носи членството в замяна“.