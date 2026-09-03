Тръмп е нелеп като Путин за Украйна. В Московска област и Сочи пак гори и пуши (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да спрат тази глупава война. Продължаваме. Спрях 8 войни – 8. За някои от тях се смяташе, че ще е по-трудно да бъдат спрени от тази. Но тази огромна вражда между двамата президенти ...". С тези думи, които вече са чувани многократно, американският президент Доналд Тръмп отново даде заявка, че не прави нищо съществено да спре войната в Украйна – при положение, че в предизборната си кампания за втори мандат в Белия дом се скъсваше да уверява как ще спре точно тази война за 24 часа, ако пак стане президент на САЩ.

Trump on Ukraine War:



They ought to stop that stupid war. pic.twitter.com/bHuhZhTlwl — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

На същия брифинг, на който Тръмп каза пак познатите си клишета, той уточни нещо по-важно: Ще се срещне с руския си колега Владимир Путин, но само при определени условия. "Русия има огромна територия и много ценна земя. Там се случват много добри неща. Но не, бихме могли да я проведем (среща) – обзалагам се, че бих могъл да го направя още сега. Искам да я проведа, когато тази война е към своя край. И мисля, че така ще бъде". И пак клише – Тръмп искал да поддържа добри отношения с Русия, с Украйна, с всички – дали под всички има предвид и Иран? Иначе, по обяснението на американския президент, добрите отношения били добре за бизнеса. А всичко това като поведение ярко напомня и поведението на Путин за Украйна – нелепост след нелепост – ОЩЕ: Зеленски е терорист, но Кремъл го пази, за да има с кого да преговаря: Нелепости от Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Trump on Russia:



We want to have good relationships with Russia, Ukraine, with everybody.



It would be great for business. Russia has got great land, very valuable land. pic.twitter.com/aveIWE2AaK — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Във връзка със задълбочаващата се война в Украйна, Тръмп беше питан от журналист дали знае и дали е гледал видеа как украински мъже биват прибирани от улицата от военните комисариати в Украйна – ако няма видеа, можело да му бъдат предоставени. Интересно защо въпросът не включваше същото и за Русия – иначе Тръмп отговори, че е виждал такива видеа и веднага мина на познатото клише колко много войници и от двете страни умирали на фронта в Украйна всеки ден:

🇺🇦 Shock!



In Vinnytsia, a group of men shoved a young man into a van in broad daylight as he was calmly smoking outside his apartment building — they were allegedly TCC officers.



The man tried to run away, but in a panic failed to close the door and was caught.



Another young… pic.twitter.com/gfhaRMXAbg — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026

На този фон, представителят на САЩ в НАТО Матю Уитакър беше далеч по-ясен пред Fox News: Скорошните изявления на Путин ясно показват, че не може да сме оптимисти за скорошен мир и затова „трябва да направим така, че Украйна да може да се защитава колкото е необходимо, докато доведем тази война до край“. А трябвало и Русия, и Украйна да запретнат ръкави за мирен процес – т.е. Уитакър, противно на някои внушения на Тръмп и от администрацията му (например финансовият министър Скот Бесент, прочетете активната препратка в края на параграфа), показа, че вината да не се върви към мир е на Путинова Русия. Посланикът на САЩ в НАТО категорично обяви, че Съединените щати са твърдо до Германия, както и че Русия е "закована" във военни действия в Украйна и руската заплаха за НАТО е много ниска. Обаче Русия е непредвидима, видя се с пълномащабната инвазия в Украйна и анексирането на Крим, предупреди Уитакър – ОЩЕ: Докато светът гледа към Ормуз: Украйна е проблемът за енергийната криза, обяви САЩ

U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker:



The recent statements by the Russian president don’t lead me to be optimistic about that, and so we need to make sure that Ukraine can defend itself as long as it takes until we can get that war to end. pic.twitter.com/juUEMlsN2W — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker:



Russia is bogged down right now in Ukraine. It can’t make any progress on the front there, and so its threat to NATO in the near term is low.



However, that aggressive action, that invasion of Ukraine, the prior annexation of Crimea —… pic.twitter.com/7daCtMw1d1 — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

По същество – американският държавен секретар Марио Рубио каза, че вървят преговори Украйна да получи лиценз за производство на ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot (Пейтриът). Това обаче не е решение, което да заработи веднага – дори ако имаш лиценз за производство на ракети-прехващачи, ще отнеме години да натрупаш количества, предупреди Рубио, който изтъкна и, че САЩ също имат своите нужди от ракети-прехващачи и американските интереси са на първо място:

US Secretary of State Marco Rubio says talks are underway on licensing Patriot production for Ukraine, but warned this would not address its short-term air defense needs. Even with a license, building factories and scaling production would take several years because the weapons… pic.twitter.com/FrqbxmBkmF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026

При това положение, Украйна официално поиска от ЕС пари от заема от 90 млрд. евро да бъдат ползвани за закупуване на ракети-прехващачи PAC-3 Patriot. Тъй като това е американско оръжие, трябва специално изключение в условията на заема, за да бъде направена сделка. Около 60 млрд. евро от този заем са предвидени за военни нужди. А украинският президент Володимир Зеленски специално благодари на Германия, защото от там през септември ще дойдат оръжейни достави, на първо място за противовъздушна отбрана. Германия ще предостави на Киев ракети за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T и няколко хиляди дрона. Зеленски уточни, че е говорил с германския канцлер Фридрих Мерц и изказа благодарността си в официалните си профили в социалните мрежи. Новината не е изненада предвид случилото се в Лайпциг – ОЩЕ: Ефектът "Зеленски" удари руските летища. Смяна на тона от ЕК и Германия заради Лайпциг, в Русия беснеят (ВИДЕО)

На този фон – спомен как Борис Елцин в края на XX век уверяваше, че Владимир Путин щял да допринесе много за Русия и руснаците ще имат възможност да оценят "човешките и бизнес качества" на сегашния руски диктатор. Споменът е предвид новината, че в Перм една от руските вериги бензиностанции ("Нефтехимпром") ограничи продажбата на бензин и само в 20:00 часа има определени видове на определени бензиностанции. Веригата започна да публикува в официалния си канал в Телеграм списъци с бензиностанции, които все още имат бензин. И още "хубави" новини – цените пак наближиха 100 рубли за литър, след като през първите 10 дни на месец август се въртяха около 80 рубли за литър - (СНИМКИ):

“I am convinced that Putin will bring great benefit to the country,” Yeltsin says in this archival video



Handing the country over to an insecure former KGB officer, Boris Yeltsin — Russia’s first president — promises Russians that they will come to appreciate Putin’s personal… pic.twitter.com/WFJorlLhnF — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026

Но, разбира се, на Русия редовно друг е виновен – руският външен министър Сергей Лавров посочи председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен като "Фюрер Урсула" и извъртя защо била такава – защото казала, че гласоподавателите в Европа щели да страдат с доставките на газ по "Северен поток" и това е пример как Фон дер Лайен прехвърля власт в Брюксел, която трябва да е националните държави в ЕС. А Фон дер Лайен каза следното за газовите доставки – че Европа ще пострада, защото Русия ги използва за шантаж ЕС да не помага на нападнатата от армията на Путин Украйна. Но Сергей Лавров продължи с пропагандата – Фон дер Лайен едва ли не опазвала законодателната забрана на руския език в Украйна и това било проява на нацизъм:

В материал на The Wall Street Journal се посочва, че Малдивите са се утвърдили като транзитен център за избягване на западните санкции срещу Русия. Стоки, включително микрочипове, аерокосмически части, оптично оборудване и други компоненти с двойна употреба, се доставят там, после местните логистични фирми променят транспортните документи и прехвърлят товара директно на полети на "Аерофлот" до Москва. Всичко това се прави без стоките да влизат официално на Малдивите, но дейността всъщност минава през столицата Мале. Руският внос от Малдивите скочи от по-малко от 7 милиона долара през 2021 г. до над 630 милиона долара през 2022 г., въпреки че Малдивите на практика нямат индустриална база – а след 2024 година, когато обемът на вноса в Русия от Малдивите беше 160 милиона долара според частична руска официална информация, данните за търговските отношения на Русия с Малдивите станаха доста ограничени.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 113 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 2 септември е имало 215 бойни сблъсъка спрямо 213 на 1 септември. Руснаците са хвърлили 353 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 40 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2933 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 672 FPV дрона, което е с около 850 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са станали в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Още 25 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но не е имало нито една южно от Покровск и северно от Гуляйполе – в Олександриевското направление. Общо 25 руски пехотни атаки са организирани в Славянското, Лиманското и Купянското направление – Z-каналът "Рибар" се хвали, че северно от Купянск украинските части не успяват да пробият изцяло през село Двуречна, на западния бряг на река Оскол. Само че видеокадри от Миколаевка, източно от Славянск, показват пленени от украинците руски войници т.е. самото село все още не може да бъде превзето от руската армия, а то е важна точка за отбраната на Славянск:

"Руският президент Владимир Путин продължава да преувеличава военното представяне на руските сили, за да твърди, че руската военна победа в Украйна е неизбежна. Тези твърдения обаче продължават да са откъснати от реалността на бойното поле" - коментар на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който подробно анализира всички думи на Путин от Бишкек, след като в предишния дневен обзор на Actualno.com вече присъства такъв анализ. Специално е обърнато внимание например на твърдението на Путин, че руснаците превзели Святогорск, северно от Славянск – няма видеодоказателства за руски позиции, които да са по-близо от 13 километра от Святогорск, отвръща ISW. Институтът отвръща и, че през август 2026 година руската армия е консолидирала свои позиции на само около 90 нови квадратни километра в Украйна спрямо 505 нови квадратни километра през август, 2025 година.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец поглежда с нов анализ към Олександриевското направление. Най-важното му заключение – въпреки украинските успехи там, руската армия за момента не спира по-съществено военните си действия в района на Гуляйполе и западно от него. Има стабилизиране на позиции от руснаците недалеч до пътя Гуляйполе – Велика Новоселка, при Новомиколаевка, казва Машовец. Според него, има смисъл украинската армия да оказва още натиск в Олександриевското направление, защото на много места има резултати – близо до Комишуваха например, а украински части са на само 7 километра от Велика Новоселка, която е основна точка в логистиката на руската армия за Гуляйполе и Орехов.

Руското военно министерство съобщава, че тази нощ на руска територия са свалени 416 далекобойни дрона. Над Московски регион са свалени 56, уточнява местният губернатор Андрей Воробьов. Геолокализирани от ASTRA видеокадри сочат, че дрон, който се е разбил в жилищна сграда, е уцели всъщност място на 5 километра от руската авиобаза "Кубинка". В Павловски Посад също има уцелена жилищна сграда. А в пристанището в Сочи са ударени цели от морски дронове, изглежда поне един кораб, който е част от структурата за износ на петролни продукти – чака се допълнителна информация - ОЩЕ: "Всичко е безопасно": Съветник на Путин за руските летища при над 120 отменени полета:

Тази нощ Руската федерация заложи на стрелба с далекобойни дронове и ракети-дронове "Бандерол" по цели в Украйна. Според сутрешната сводка на украинските ВВС, руснаците са изстреляли 163 далекобойни дрона, като от тях са свалени 135. Имало е удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи на 15 места в Украйна. Към момента на публикуване на информацията, украинските ВВС съобщават, че все още във въздуха над Украйна има руски дронове:

A Ukrainian Air Force MiG-29 fighter pilot intercepts a Russian S-8000 Banderol mini cruise missile at extremely close range. #Ukraine pic.twitter.com/23C9Hth8lh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026