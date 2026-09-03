Без сериозни последствия: Един от принудително заменените в Левски се размина с контузия

На 2 септември, сряда, Левски победи Славия в отложеното от петия кръг на Първа лига дерби. "Сините" трябваше да обръщат резултата, но в крайна сметка стигнаха до победа с 2:1. Първото полувреме беше кошмарно за тях, тъй като се наложи Хулио Веласкес да прави принудителни промени. Един от извадените беше централният защитник Никола Серафимов. Той успокои феновете на Левски, че всичко е минало без сериозни последствия.

Никола Серафимов беше заменен през първото полувреме

Първият принудително заменен за Левски бе полузащитникът Мехди Мубарик, който напусна терена в 32-рата минута. Само 8 минути по-късно го последва и Никола Серафимов, който пострада от контузия на ръката и изглеждаше, че може да е извадил рамото или счупил лакътя си. Северномакедонецът веднага беше откаран в болница, но явно се е разминал без сериозни последици. Той успокои феновете с публикация в социалните мрежи. Централният защитник обясни, че въпреки първоначалните съмнения, всичко е минало добре.

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Серафимов: "Благодаря на всички"

Ето какво написа Никола Серафимов: "За щастие всичко мина добре и без сериозни последствия, въпреки че на пръв поглед изглеждаше страшно. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата. Обичам ви! Надявам се да ви видя отново на терена възможно най-скоро. Голяма победа днес!" За Левски предстои и редовния мач от осмия кръг на Първа лига. "Сините" ще домакинстват на вицешампиона ЦСКА 1948 на 5 септември, събота, от 21:15 ч. Четири дена по-късно те ще играят и мача за Суперкупата на България срещу ЦСКА.

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