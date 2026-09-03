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Германия, Франция и Полша с общ фронт срещу Москва: Ваймарският триъгълник се събира заради Русия

03 септември 2026, 11:30 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия, Франция и Полша с общ фронт срещу Москва: Ваймарският триъгълник се събира заради Русия

Министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша ще се срещнат днес във Ваймар, за да обсъдят по-нататъшни мерки срещу Русия. Йохан Вадефул, Жан-Ноел Баро и Радослав Сикорски ще обсъдят каква ще бъде реакцията на хибридните заплахи и дезинформацията от страна на Русия. Очаква се тримата министри да обсъдят конкретни координационни мерки срещу руските кибератаки, саботажи на критична инфраструктура и дезинформационни кампании, насочени срещу европейските избори и общественото мнение.

Втората точка от дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна и санкциите. В центъра на разговорите са новите възможности за военна и финансова помощ за Киев, както и затягане на обръча около заобикалянето на европейските санкции от страна на Москва.

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Форматът "Ваймар" е създаден през 1991 г. в германския град Ваймар от тогавашните външни министри Ханс-Дитрих Геншер (Германия), Ролан Дюма (Франция) и Кшищоф Скубишевски (Полша). Първоначалната му цел преди 35 години е била да се подпомогне интеграцията на Полша в НАТО и ЕС след падането на Желязната завеса чрез сътрудничество с водещите европейски сили.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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