Управляващите сами си избраха новия управител на НЗОК

Народното събрание избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която ежегодно разпределя над 5,2 млрд. евро за финансиране на здравната система. Кандидатурата му беше подкрепена единствено от депутатите на "Прогресивна България", които го издигнаха.

При гласуването 120 народни представители от "Прогресивна България" бяха "за". "Против" гласуваха 27 депутати от ГЕРБ-СДС, 18 от "Демократична България" и 11 от "Възраждане". Един депутат от "Прогресивна България", един от ГЕРБ-СДС и деветима от "Продължаваме промяната" се въздържаха. ДПС не участваха в гласуването.

Алтернативният кандидат Станимир Михайлов беше подкрепен от "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Още: Източване на НЗОК за милиони евро: Съмнения какво ще стане през новия Национален рамков договор

Така изборът на управител на НЗОК премина според очакванията, като дебатът между депутатите беше съсредоточен основно върху критиките към двамата кандидати и премина на моменти в остри лични нападки.

Д-р Даскалов получава мандат да ръководи НЗОК до 20 март 2030 г. и поема поста от момента на приемането на решението от Народното събрание.

Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт в Пловдив. През 2005 г. придобива специалност "Военно-полева хирургия", а през 2012 г. завършва магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицинския университет в София. През 2013 г. защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление "Медицина".

Професионалният му път е тясно свързан с Военномедицинската академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционния център, управлявайки комплекс от над 20 операционни зали. Специализирал е във Франция и Австрия. Още: Народното събрание избира новото ръководство на НЗОК

През 2021 г. става заместник-директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Година по-късно влиза в Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания, а впоследствие става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология "Проф. Иван Черноземски".

Последната му длъжност преди избора за управител на НЗОК е независим член и председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Даскалов има активна преподавателска и научна дейност и редица научни публикации.

Какво обеща Даскалов

При изслушването си в парламентарната здравна комисия Даскалов заяви, че ще работи за промяна на модела на финансиране - от заплащане за обем към заплащане за качество. Сред приоритетите му е и извеждането на определени процедури от болничната в извънболничната помощ. Още: "Кандидатите за шеф на НЗОК нямат представа как работи Касата": Опозицията с критики

По думите му въпреки че бюджетът на НЗОК се увеличава с около 10% годишно, това не води до достатъчно добри резултати за здравето на населението. Той посочи ниската средна продължителност на живота в България, високите нива на предотвратима смъртност и сърдечно-съдовите заболявания като водеща причина за смърт.

"Близо едно на всеки три деца страда от наднормено тегло, превръщайки се в пациент още в училищна възраст. Здравеопазването финансира усложненията, а не ранното откриване на заболявания", заяви Даскалов.

Той определи като тревожен и размера на личното доплащане от страна на пациентите, което според него достига 39%.

Втори подуправител

Парламентът разгледа и кандидатурата за подуправител на НЗОК. Единственото предложение беше на управляващите - Здравко Шушков, който също беше подкрепен единствено от депутатите от управляващото мнозинство. Още: Да се закрие ли НЗОК: Лекар в САЩ с предложение за здравна реформа, заимствана от американския модел

Шушков е автомобилен инженер и специалист в областта на автомобилното застраховане. По време на дебата депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев постави въпроса дали НЗОК изобщо има нужда от втори подуправител, тъй като в момента на поста е Асен Меджидиев.

Симидчиев постави и въпроса дали Шушков е напуснал фирмата, в чието управление участва, и поиска управляващите да представят документ за това. Такъв документ не беше представен, а въпросът остана без отговор.

Така НЗОК вече има нов управител в лицето на д-р Владимир Даскалов, чийто мандат е до март 2030 г., както и втори подуправител, предложен и избран от управляващото мнозинство.