Войната в Украйна:

Удар за Испания преди мача с България

02 септември 2025, 10:36 часа 280 прочитания 0 коментара
Удар за Испания преди мача с България

Испанският полузащитник Фабиан Руис ще пропусне първите два мача на тима си от Световните квалификации срещу националните отбори на България и Турция заради мускулна контузия, обяви Футболната федерация на Испания. 29-годишният футболист е пристигнал в лагера на националния отбор, оплакващ се от мускулна болка в левия крак“ и е обяснил на лекарите, че се е контузил по време на съботната победа на Пари Сен Жермен с 6:3 над Тулуза от френската Лига 1 в събота.

Испания остана без Фабиан Руис за мачовете с България и Турция

От федерацията обясниха също така, че той е напуснал тренировъчния лагер на Испания след задължителни и потвърждаващи медицински прегледи. Европейските шампиони започват квалификационната си кампания за Световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада в София в четвъртък, преди да се изправят срещу Турция в Коня на 7 септември.

Още: Кирил Десподов се закани на Испания: Респект на терена няма да има!

Фабиан Руис

"Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор", пише в анализа си вестник "Марка". Към момента планът на испанския национален селекционер Луис де ла Фуенте е да не вика нови футболисти за мястото на Руис и да се придържа към групата от 25 човека, с която работи от началото на лагера. Но още една травма, без значение в коя от линиите, ще го накарат да преосмисли тази си позиция. Фабиан Руис пък е основна фигура и в Пари Сен Жермен, като там е бил титуляр във всеки един от официалните мачове е започвал като титуляр.

Още: Илиан Илиев разкри как България може да изненада Испания

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор Фабиан Руис информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес